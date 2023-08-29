Шокирующий трансфер «Спартака»! Клуб отказался от своего лидера

Это межсезонье в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) оказалось богатым на удивительные, сенсационные и даже загадочные трансферы. Казалось, что подобных сделок уже не предвидится, как на авансцене появился «Спартак». Москвичи за несколько дней до старта нового сезона отдали одного из своих лучших игроков Александра Хохлачева. Именитый форвард продолжит карьеру в хабаровском «Амуре».

Взамен «красно-белые» получили 17-летнего форварда Артема Гуменюка и денежную компенсацию. По информации РИА Новости Спорт, она составила 50 миллионов рублей. Также известно, что между «Спартаком» и Хохлачевым, который неоднократно появлялся на площадке в статусе капитана столичной команды, никакого конфликта не было и нет. Современный хоккей, как говорится, — просто бизнес. Стороны вели переговоры о подписании нового контракта, но не договорились. Даже в той ситуации, когда к этому ничто не предвещает неудачи, и такое тоже случается.

По окончании грядущего сезона Хохлачев должен был стать неограниченно свободным агентом. «Спартак» не смог предложить нападающему те условия, которые его бы удовлетворили. А вот у «Амура» получилось. По данным РИА Новости Спорт, хабаровчане предложили Александру двухлетний контракт с зарплатой в размер 70 миллионов рублей за сезон, и форвард ответил согласием.

Тем не менее сам факт ухода Хохлачева из «Спартака» — самый настоящий гром среди ясного неба. И для болельщиков «красно-белых», и для всей российской хоккейной общественности. Предсказать подобный исход событий было практически невозможно. Возможно, данный трансфер и не наделал бы столько шума, произойди он в середине лета. Но он случился сейчас, а ведь уже 2 сентября москвичи проведут свой первый матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ и на своей площадке примут китайский «Куньлунь Ред Стар». К слову, спустя несколько дней у «Спартака» и Хохлачева состоится новая встреча — 6 сентября Александр пожалует в гости к своей родной команде, но уже в цветах «Амура».

Удивителен не столько трансфер и его причины, сколько обстоятельства, при которых он случился.

«Спартак» начал подготовку к новому сезону в середине июля. С тех пор команда провела несколько тренировочных сборов и ряд контрольных матчей, не потерпев ни одного поражения. Москвичи выиграли семь встреч из семи, а заодно прибрал к рукам Кубок мэра Москвы, в финале одолев заклятых соперников — ЦСКА. «Спартак» радовал своих болельщиков и хоккейную прессу не только результатами, но и своей игрой. Команда заметно обновилась: на тренерский мостик взобрался экс-наставник сборной России Алексей Жамнов, к которому присоединились новые помощники, а состав его банды пополнили такие звездные игроки, как защитник Михал Чайковски и нападающие Александр Бурмистров, Николай Голдобин и Павел Порядин с Иваном Морозовым.

Даже с оглядкой на предсезонку игра «Спартака» смотрелась очень приятно: максимум комбинаций в чужой зоне и минимум вбросов вдоль борта. Номинальное второе звено «красно-белых» с Порядиным, Локтионовым и Голдобиным выглядело шикарно, первое с Хохлачевым, Бурмистровым и Принсом — мощно и, главное, результативно. Выступления подопечных Жамнова вселяли оптимизм, от них ждали шума не только в чемпионате, но и в плей-офф. Хотя Алексей Юрьевич неоднократно на пресс-конференциях предостерегал общественность от поспешных выводов и завышенных ожиданий. Теперь их явно поубавится: потеря обладателя множества клубных рекордов, лидера по натуре и поведению и главного бомбардира команды с большой долей вероятности скажется на игре «Спартака».

Удивительным выглядит и «выхлоп», полученный «красно-белыми» от обмена Хохлачева. Юный Гуменюк и всего лишь 50 миллионов рублей при отсутствии на рынке равноценной замены — совсем не то, что мог получить московский клуб за игрока такого калибра, как Александр.

И совершенно очевидными являются проводимые параллели с Александром Никишиным, которого «Спартак» лишился год назад. Тогда «красно-белые» отпустили хоть и молодого, но звездного защитника в петербургский СКА в обмен на уйму хоккеистов и спортивных прав. Время показало, что от того обмена спартаковцы проиграли.

Интересно, к чему приведет этот резонансный ход.