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Хоккей. КХЛ. Все результаты
14:52 (мск), источник: Московский комсомолец

Гонорары звезд КХЛ упали в четыре раза за последние 10 лет

1 сентября стартует очередной, уже 16-й по счету, сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: "МК-Спорт"

«МК-Спорт» перед началом нового чемпионата решил залезть в чужой карман и посчитать — сколько сейчас зарабатывают ведущие игроки сильнейшей в Европе хоккейной лиги, сравнив эти суммы с теми, что получали спортсмены 10 лет назад. Платежные ведомости клубов КХЛ сейчас хоть и не находятся в открытом доступе, но более-менее точная информация о зарплатах попадает в руки журналистов.

Главный вывод, который можно сделать уже после беглого взгляда на зарплаты российских и иностранных хоккейных звезд за последние 10−12 лет — это прекрасные и цветущие времена, когда КХЛ могла бороться с НХЛ по уровню предлагаемых игрокам гонораров и приглашать в Россию, действительно, ярчайших представителей этой игры, остались далеко в прошлом. Суммы контрактов ведущих игроков в нашей лиге за этот временной период упали почти в 4 раза.

Сейчас в это как-то трудно поверить, но в годы, надеемся, пока только первого расцвета КХЛ, когда еще её руководством провозглашались громкие лозунги сделать российскую лигу круче НХЛ, и, что играть в ней будут лучшие хоккеисты планеты — зарплаты ведущих игроков, действительно, были сопоставимы с теми, которые получали звезды заокеанского спорта. Так Илья Ковальчук в 2013 году подписал фантастический по российским меркам соглашение со СКА на 10.3 млн долларов в год, что равнялось 340 млн рублей по тогдашнему курсу валют Центробанка.

Источник: РИА "Новости"

Немного уступали в тот сезон уроженцу Твери, но, тем не менее, зарабатывали вполне сравнимую с ведущими игроками НХЛ сумму в 7.5 млн долларов (около 280 млн рублей по курсу ЦБ РФ — прим. ред) — Александр Радулов в Уфе и Павел Дацюк в ЦСКА. И это мы еще до сих пор точно не знаем сколько платил звездному нападающему, Яромиру Ягру, омский «Авангард». По информации шведской газеты Aftonbladet чех получал около 11 млн долларов в год. Канадское издание TSN, правда, назвало сумму по скромнее, но все равно, довольно-таки внушительную в 7 млн.

***

Однако после 2015 года тенденция на снижение зарплат у лидеров КХЛ стала отчетливо проявляться с каждым новым чемпионатом. Так уже в сезоне 2019/2020 году самым высокооплачиваемым игроком лиги был Сергей Мозякин. Магнитогорский «Металлург» платил бесспорно главной хоккейной звезде тех лет около 5 млн долларов в год или 180 млн рублей. Другие заметные фигуры того периода Павел Дацюк и Найджел Доус получали по 170 и 150 млн рублей за сезон соответственно.

Источник: РИА "Новости"

Очередное резкое снижение зарплат в отечественном чемпионате произошло в мае 2020 года, когда КХЛ ввела потолок зарплат в размере 900 млн рублей в год. Как бы того не хотели сами игроки и их агенты, но зарплатные аппетиты, касаемые его основной, не бонусной части, пришлось заметно поубавить. Так контракт самого высокооплачиваемого игрока, нападающего московского «Динамо» Вадима Шипачева составил всего 120 млн рублей в год. Его партнер по звену Дмитрий Яшкин получал еще меньше — только 95 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

В целом средняя же зарплата самых дорогих игроков КХЛ за десять лет упала почти в два раза со 170 млн рублей до 90 млн рублей. При постоянно растущем курсе доллара к рублю эта падение выглядит еще внушительнее.

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В сезоне 2022/23 самым богатым хоккеистом официально будет считаться форвард «Авангарда» Владимир Ткачев. По новому соглашению с омским клубом этот российский нападающий заработает 101 млн рублей, что по курсу ЦБ РФ на момент заключения контракта равняется примерно 1.65 млн долларов. Если сравнивать с зарплатой Кови в СКА, то в американской валюте снижение зарплат в КХЛ за десять будет еще круче — аж в 8 раз.

Список самых дорогих хоккеистов лиги в этом сезоне, кроме Ткачева возглавляют его партнер по ястребиному звену Рид Буше с окладом в 95 млн рублей, а также Максим Шалунов из «Локомотива» и Александр Радулов из «Ак Барса», у которых зарплата по 90 млн рублей. Именно последний, опытный форвард казанцев по неофициальной информации и является сейчас самым богатым игроком КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

В качестве бонусов, 37-летний форвард, может заработать дополнительно за сезон сумму равную основному контракту. Но это не точно.

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