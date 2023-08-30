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18:04 (мск), источник: Vesti.kz

Названо итоговое место «Барыса» по итогам «регулярки» КХЛ

Издание Championat.com сделало прогноз на выступление астанинского «Барыса» в предстоящем сезоне континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК «БАРЫС»

«“Барыс” — пятое место. У “Барыса” есть все, чтобы оттолкнуться ото дна Восточной конференции, куда астанинский клуб опустился в прошлом сезоне, и совершить качественный рывок вверх. Андрей Скабелка, несмотря ни на что, опытный тренер, умеющий давать результат в так называемых средних клубах, а в межсезонье казахстанцы неплохо усилились приличными иностранцами. Барбер и ЛаБейт могут стать новыми звёздами КХЛ, Бракко и Грант зарекомендовали себя еще в прошлые сезоны, плюс в Астану приехал защитник топ-уровня по меркам нашей лиги Скленичка, а Паскуале должен закрыть самую проблемную позицию прошлого сезона — вратарскую.

В общем, на бумаге у “Барыса” все выглядит симпатично, предсезонку команда прошла по нарастающей, показав на турнире в Омске большой атакующий потенциал и вполне стройную игру. Конечно, нет гарантий, что в какой-то момент “Барыс” просто не возьмет и не повалится, к тому же в основе играет много доморощенной неопытной молодежи, но мне кажется, что у этой команды все же есть стержень, который позволит ей как минимум уверенно зайти в плей-офф», — считает автор.

Новый сезон в КХЛ «Барыс» откроет домашним матчем против «Салавата Юлаева» 2 сентября.

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