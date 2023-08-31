Сказка «Торпедо» не повторится, ЦСКА будет только третьим. Прогноз на сезон КХЛ, Запад

Уже завтра стартует новый сезон КХЛ. Каким он получится? Удивит ли нас чем-то его ход или, что важнее, итог? Узнаем следующей весной, ну, а пока под гул критиков жанра прогнозов займёмся, собственно, прогнозами. На очереди — Западная конференция, где всё традиционно обещает быть более пресным в плане интриги, чем на Востоке.

«Куньлунь», 11-е место

От китайского клуба, осевшего в Мытищах в принципе не ждёшь какого-то прорыва, а в это межсезонье «Куньлунь» провёл селекцию обычно, да ещё и поставил главным тренером новичка. Конечно, не факт, что Виктор Игнатьев провалится, однако места в плей-офф для «драконов» нет. Вообще, команде, которая играет в КХЛ непонятно для чего и для кого, трудно решать какие-то серьёзные задачи, с игроков попросту нет какого-либо спроса, и в моём понимании уберечься от последнего места в конференции «Куньлуню» помогут только грандиозные провалы конкурентов.

ХОККЕИСТЫ ХК «СОЧИ» | Источник: Чемпионат.com

ХК «Сочи», 10-е место

«Сочи» в межсезонье впервые за долгое время провёл работу на трансферном рынке исключительно в своих интересах, сколотил вроде бы крепкую команду по именам, но на турнире в Петербурге в конце августа мы увидели, что в игровом плане у «леопардов» полный раздрай, а вратарская линия обещает быть самой слабой в КХЛ.

Дмитрий Кокорев на посту главного тренера вроде старается, но пока он, очевидно, не тянет уровень лиги. Вполне вероятно, что «Сочи» вновь ждут кадровые потрясения на старте регулярки, а это неминуемо пагубно скажется на борьбе за плей-офф, ведь конкуренты не будут ждать, пока у южан всё устаканится. Но даже если Кокорев вдруг сразу возьмёт команду в руки, я не вижу «Сочи» в плей-офф. Состав у команды хоть и намного лучше, чем в последние сезоны, но всё же не для стабильного набора очков.

«Витязь», 9-е место

Ещё одна западная команда КХЛ без особых целей и задач тоже вступает в сезон с тренером-новичком. Александр Завьялов пустил корни в профессию ассистента, но сейчас вдруг руководство «Витязя» решило назначить его главным, отказавшись продлевать контракт с Вячеславом Буцаевым, при котором подмосковный клуб выдал лучший сезон в КХЛ.

Возможно, это какое-то дальновидное решение, но я в этом сомневаюсь. У «Витязя» неплохой состав, есть хорошие легионеры, но этого слишком мало, чтобы рассчитывать на плей-офф, состав которого в этой конференции ясно просматривается уже сейчас.

«Торпедо», 8-е место

По поводу «Торпедо» у меня похожие мысли, что и по «Адмиралу»: второй сезон проекта окажется менее удачным, чем первым. К тому же Игорь Ларионов лишился важнейшего помощника Андрея Козырева, отвечавшего за ту самую прорывную тактику «Торпедо», в которую влюбилась вся страна. Понятно, что сам-то Профессор остался, но Ларионов — это больше про философию, про ораторство, про идеи. Однако сработает ли теория без практики? Большой вопрос.

Кроме того, к «Торпедо», как и к «Адмиралу», соперники уже будут лучше готовы. А слабых мест в стиле Ларионова намного больше, чем у Тамбиева. Туда и будут бить оппоненты, да и в целом «хоккей в атаку при любом счёте и без выброса по стеклу» уже ни для кого не станет сюрпризом. Кто-то будет ему подражать, но большинство соперников просто приспособятся.

Так что во вторую подряд сильную регулярку «Торпедо» я не верю. Хотя плей-офф, конечно, от нижегородцев убежать не должен ни при каких раскладах.

«Северсталь», 7-е место

Тот самый Козырев ушёл работать главным в «Северсталь», и по идее в Череповце мы теперь должны будем увидеть примерно то же самое, что в прошлом сезоне было в Нижнем Новгороде. Да и состав у «Северстали» подходящий: много молодых, открытых к экспериментам хоккеистов, желающих всем всё доказать.

Но спрогнозировать «Северсталь» высоко в таблице не могу. Мы не знаем, на что способен Ларионов без Козырева, но и по самостоятельному плаванию тренера без опыта работы главным в КХЛ тоже нет никакой информации. Череповчане наверняка будут играть в симпатичный хоккей и откажутся робеть перед авторитетами, но этого не хватит, чтобы на длинной дистанции обойти значительно лучше укомплектованные клубы.

ИГРОКИ ХК «СПАРТАК» | Источник: SPARTAK.RU

«Спартак», 6-е место

У красно-белых как будто большие планы на сезон. Укрепили состав, поставили главным тренером Алексея Жамнова и мощно прошли предсезонные матчи, не потерпев ни одного поражения. Однако в серьёзность намерений «Спартака» мне пока всё равно поверить сложно. Хотя бы из-за того, что жёсткий внутренний потолок не вводят в командах, которые реально хотят чего-то добиться. И уж тем более из-за него не теряют на ровном месте лидеров.

Финансовых проблем у «Спартака» при этом нет, клуб под надёжным крылом Геннадия Тимченко, но команда менеджеров принципиально не хочет выписывать «жирные» контракты даже тем игрокам, которые в перспективе способны оформить для красно-белых хоть какой-то прорыв. Это чем-то напоминает «Оттаву» времён Юджина Мельника, и это точно не путь к славному будущему.

Сейчас же у «Спартака» вроде вполне приличный коллектив, но проверенных активов почти нет. Так, мы до сих пор не знаем, какой же тренер Жамнов, особенно на клубном уровне. Далеко не факт, что Павел Порядин заиграет в Москве так же, как в Нижнекамске, что у Николая Голдобина в следующем сезоне будет нужное настроение, а в то, что у Александра Бурмистрова откроется второе дыхание, и вовсе верится с трудом.

И молодёжь талантливая есть, но где гарантии, что потенциал Пашина, Рубцова, Морозова будет реализован? Словом, «Спартак» — команда-загадка. Но зайти в плей-офф на относительно нормальном месте она точно способна.

«Динамо» Мн, 5-е место

Дмитрий Квартальнов вернулся в КХЛ, и итоговый результат его первого сезона в Минске — один из главных сюжетов предстоящего чемпионата. Уже довольно давно Дмитрий Вячеславович работал в топ-клубах, бился за Кубок Гагарина, но всякий раз неуспешно, поэтому, собственно, ему и пришлось фактически вернуться к истокам. А начинал он в «Северстали» и «Сибири».

Так что опыт работы в «средних» клубах у Квартальнова есть, и мы помним, что его команды были в полном порядке. Не только кусали маститых соперников, но и выходили в плей-офф и даже устраивали там громкие сенсации. Думаю, что в Минске Квартальнов, отдохнувший и избавленный от привычного для топ-клубов повышенного давления сверху, сразу же построит приличный коллектив и, может, не пошумит в регулярке, но пройдёт её так, как и привык — ровно и уверенно.

ИГРОКИ ХК «ДИНАМО» МОСКВА | Источник: Чемпионат.com

«Динамо» М, 4-е место

Московское «Динамо» — очень сложная структура. Даже не учитывая постоянную смену то юридических лиц, то управленцев. Чёрт ногу сломит, кто там на самом деле и чем управляет. Но и векторы селекции у бело-голубых постоянно меняются. Приглашают Шипачёва, Кагарлицкого и Войнова, а потом отдают их почти бесплатно в другой клуб, делая ставку на молодёжь. Но уже в следующее межсезонье вновь собирают мощный состав с Гусевым, Ожигановым и топовыми легионерами.

Когда Алексей Кудашов приходил в «Динамо», то говорил о стратегии, но какая стратегия с такими метаниями? Тем не менее следующий сезон, очевидно, определяющий для главного тренера. В первый год он безропотно вылетел во втором раунде с Шипачёвым и Ко, едва пройдя «Северсталь, в следующем — сразу же проиграл с молодым и беззвёздным коллективом “Торпедо”. Результата нет, и на третий год с Кудашова точно спросят по всей строгости, к тому же состав сейчас в “Динамо” подобрался просто отличный по меркам КХЛ.

Думаю, что регулярку бело-голубые пройдут ровно. Будут держаться в топ-4 и часто побеждать, потому что в команде достаточно мастеров, способных сделать разницу. Другое дело — плей-офф. Пока у меня складывается ощущение, что Кудашов-тренер может бесконечно строить команду, вдумчиво подходить к процессу, много объяснять и вкладывать, но он неспособен побеждать и давать результат. Посмотрим, сможет ли разубедить в этой теории следующий сезон.

ЦСКА, 3-е место

У ЦСКА всё будет в порядке, с Федотовым или без него. Клуб, где реально нет никаких других целей, кроме чемпионства, сохранил костяк, выигравший два Кубка Гагарина подряд, а к основной команде успешно подводится молодёжь, растущая в победоносной системе. Ни о каком закрытии чемпионского окна пока не может идти и речи, как бы этого ни хотелось конкурентам армейцев.

С огромной долей вероятности мы снова увидим ЦСКА в финале Кубка Гагарина, ну, а в регулярке рискну поставить команду Сергея Фёдорова только на третье место конференции. Предположу, что в гладком первенстве на Западе найдутся более злые и голодные хоть до каких-то успехов клубы, а ЦСКА где-то чуть не хватит мотивации, чтобы включиться на полную раньше времени.

«Локомотив», 2-е место

Вновь велик соблазн сказать, что уж вот сейчас-то «Локомотив» совершит долгожданный прорыв и нарушит армейскую гегемонию на Западе. Всё ведь есть у ярославцев для этого: тренерский штаб с чемпионским опытом, начинающий третий год работы в клубе, классный, глубокий состав. И на предсезонке «Локомотив» смотрелся максимально солидно, породисто, качественно и монолитно.

Но в таком духе мы провожали ярославцев в сезон уже не раз, а на выходе получалось как всегда. Поэтому буду осторожен с общим прогнозом для «Локомотива», лишь плей-офф покажет, насколько Игорю Никитину удалось решить главную проблему с психологией подопечных. Но регулярку ярославцы точно должны пройти без каких-либо проблем.

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ ХК СКА | Источник: Чемпионат.com

СКА, 1-е место