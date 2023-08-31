Обладатель Кубка Стэнли Боуи перешёл в минское «Динамо»

В сезоне-2022/2023 канадец играл в АХЛ за фарм-клуб «Монреаль Канадиенс». В 35 матчах за «Лаваль Рокет» на счету защитника 13 (4+9) очков при показателе полезности «-3».

Боуи является обладателем Кубка Стэнли — 2018 в составе «Вашингтон Кэпиталз». За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге он выступал за «Детройт Ред Уингз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Ванкувер Кэнакс». В 158 матчах 28-летний игрок обороны забросил пять шайб и отдал 35 результативных передач, набрав в общей сложности 40 очков с показателем полезности «-22».