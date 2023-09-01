Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
ЦСКА
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
2.09
Авангард
Сибирь
Хоккей. КХЛ
2.09
Барыс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
2.09
Динамо М
СКА
Хоккей. КХЛ
2.09
Автомобилист
Металлург
Хоккей. КХЛ
2.09
Лада
Трактор
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
29.04
Ак Барс
ЦСКА
23
27.04
ЦСКА
Ак Барс
03
25.04
Ак Барс
ЦСКА
21
23.04
ЦСКА
Ак Барс
21
21.04
ЦСКА
Ак Барс
32
19.04
Ак Барс
ЦСКА
03
17.04
Ак Барс
ЦСКА
41
12.04
ЦСКА
СКА
30
Хоккей. КХЛ. Все результаты
00:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Идеи Ротенберга, дело Федотова и большие реформы: стартует новый сезон КХЛ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Новый, 16-й сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начинается 1 сентября. Финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина московский ЦСКА и казанский «Ак Барс» матчем на площадке столичной арены в Парке легенд дадут старт регулярному чемпионату.

КХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Новые правила, ужесточенный лимит на легионеров

В КХЛ с сезона-2023/24 начнут действовать новые правила. Например, арбитры смогут наказывать команды двухминутным штрафом за открытые калитки, если в результате этого игрок команды соперника получит травму. Также судьи не будут наказывать хоккеистов 10-минутным дисциплинарным штрафом за снятие перчаток и намерение подраться, если соперник отказывается принимать данный вызов. Кроме того, арбитры будут засчитывать голы в эпизодах, когда игрок атакующей команды под воздействием соперника сдвигает ворота, а шайба пересекает их линию.

Одним из главных нововведений стало правило «трех секунд», которое стали применять еще в прошлом сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Теперь игрокам запрещено удерживать шайбу в зоне трапеции за своими воротами дольше трех секунд. В противном случае команде сначала будет вынесено предупреждение, а при повторном нарушении — малый штраф за затяжку игры. Не менее важными стали изменения правил для судей при просмотре видеоповторов на предмет больших штрафов: если во время просмотра видео эпизода арбитр зафиксирует, что соперник спровоцировал нарушение, то его могут наказать. Теперь если команда начинает новый период или овертайм в численном большинстве, то стартовое вбрасывание будет проводиться сразу в чужой зоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Изменился и порядок заявки игроков. В соответствии с последним постановлением министерства спорта лимит на легионеров в КХЛ сокращен до трех иностранных хоккеистов в одной команде. Ранее можно было заявлять не более пяти. Как отметил президент КХЛ Алексей Морозов, по окончании сезона-2023/24 лига проведет переговоры с Минспортом на предмет возможного отката к прежнему лимиту. По мнению руководства КХЛ, предыдущий вариант был оптимальным.

Произойдут изменения в розыгрыше Кубка Гагарина — новый формат плей-офф станет перекрестным. Со второго раунда команды Востока будут играть с клубами Запада. При определенных обстоятельствах в финале турнира могут встретиться соперники из одной конференции.

Возвращение «Лады»

Тольяттинская «Лада» в новом сезоне станет 23-й командой КХЛ. Клуб уже выступал в Континентальной хоккейной лиге в сезонах-2008/09 и 2009/10, а также с сезона-2014/15 по 2017/18. Свою заявку на возвращение в КХЛ «Лада» подала в ноябре 2022 года, а в апреле 2023-го она была одобрена руководством лиги. Команда будет выступать в Восточной конференции.

В ходе межсезонья тольяттинцы провели серьезную работу на трансферном рынке и подписали множество игроков, большинство из которых — из СКА (девять хоккеистов). Возглавил «Ладу» Олег Браташ.

Гусев и Ткачев не доехали до НХЛ

Минувшее межсезонье оказалось богатым на громкие переходы. Либор Шулак, Игорь Гераськин, Иван Николишин, Райан Спунер отправились в изменившийся до неузнаваемости «Авангард», Дмитрий Яшкин вместе с Дамиром Жафяровым и Евгением Свечниковым — в «Ак Барс», Алекс Броадхерст перешел в «Амур», Эдди Паскуале пополнил состав «Барыса», «Динамо» обогатилось Игорем Ожигановым и Седриком Пакеттом, Никита Михайлис стал игроком «Металлурга», а Наиль Якупов — «Нефтехимика», «Сибирь» договорилась о контракте с Николаем Прохоркиным, «Трактор» привез из Америки Семена Дер-Аргучинцева и Виталия Кравцова, а «Сочи» приобрел интересных легионеров в лице Михала Криштофа и Борны Рендулича. Минимум действий на рынке произвел только ЦСКА, который из сезона в сезон сохраняет идентичный состав.

Читайте также
«Не уеду в Америку раньше времени»: интервью русского героя драфта НХЛ

Особое внимание приковано к Никите Гусеву и Владимиру Ткачеву. Оба рассчитывали этим летом отправиться в Северную Америку и получить новый шанс проявить себя в НХЛ. Однако удовлетворительных предложений звездные нападающие не дождались, а потому остались в КХЛ. Гусев все же сменил клубную прописку, расторгнув договор со СКА и перейдя в столичное «Динамо». Ткачев же продолжил карьеру в «Авангарде» и, по информации ряда СМИ, стал самым высокооплачиваемым игроком лиги.

Заявка Федотова

Московский ЦСКА хоть и не проявил большой трансферной активности, но одного конкретного подписания армейцам оказалось достаточно, чтобы занять главное место в медиапространстве. «Красно-синие» подписали контракт с голкипером Иваном Федотовым и пришли к конфликту с Международной федерацией хоккея (IIHF).

Летом прошлого года Федотов отправился на срочную службу в армию. Вернувшись, вратарь договорился о сотрудничестве с ЦСКА. Однако у Федотова имелось действующее соглашение с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «летчики» заморозили контракт с россиянином на время его воинской службы и автоматически продлили договор на сезон-2023/24. Несмотря на это, Федотов попал в ЦСКА, а его соглашение было зарегистрировано в КХЛ, что стало причиной разбирательств. IIHF их провела и вынесла санкции в отношении армейцев: Федотов был дисквалифицирован с 1 сентября до 31 декабря, а ЦСКА запретили осуществлять международные трансферы сроком на один год.

На данный момент КХЛ в соответствии с постановлением Федерации хоккея России не разрешает Федотову играть за московский клуб, однако руководство и тренерский штаб «красно-синих» намерены заявить голкипера на матч с «Ак Барсом», продолжая работу с юристами.

Роман Ротенберг идет ва-банк

Одним из хедлайнеров межсезонья в КХЛ стал петербургский СКА. Главный тренер команды Роман Ротенберг намерен наконец-то преодолеть планку финала Западной конференции и ради борьбы за Кубок Гагарина осуществил множество серьезных трансферов. Стан армейцев пополнили такие звезды лиги, как защитник Артем Сергеев и нападающие Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Александр Кадейкин, Брендан Лайпсик и Павел Дедунов. Также СКА подписал контракт с форвардом Алексом Гальченюком, который не по спортивным причинам не смог продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Читайте также
Американский хоккеист Гальченюк перешел в петербургский СКА

Прямо сейчас на официальном сайте петербуржцев в ростере значатся 38 игроков. Ротенберг обеспечил себя возможностью проведения серьезной ротации по ходу чемпионата. Эта опция обещает быть полезной с учетом того, что СКА проведет 68 матчей в «регулярке» — в среднем по 10−11 матчей за месяц. С другой стороны, настолько большой подбор игроков мешает составить костяк команды, который необходим для успеха в плей-офф. В связи с этим стоит напомнить, что Санкт-Петербург также покинуло множество лидеров коллектива образца прошлого сезона: Никита Гусев, Игорь Ожиганов, Дмитрий Яшкин, Дамир Жафяров.

«Спартак» удивил всех

Серьезную работу на трансферном рынке провел и московский «Спартак», однако оставил у общественности противоречивое о ней мнение. С одной стороны, состав команды пополнили одни из лучших хоккеистов КХЛ: Александр Бурмистров, Николай Голдобин, Павел Порядин, также из НХЛ на правах аренды прибыл Иван Морозов. В межсезонье «красно-белые» выиграли все семь контрольных матчей, завоевали Кубок мэра Москвы и впечатлили своим хоккеем, вселив в болельщиков надежду на хорошие результаты в сезоне.

Читайте также
Шокирующий трансфер «Спартака»! Клуб отказался от своего лидера

С другой, селекционеры клуба не смогли укрепить оборону команды. Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев в ходе пресс-конференции заявил, что работа в этом направлении ведется. Вместе с этим москвичи незадолго до старта сезона понесли серьезную потерю — в результате обмена с хабаровским «Амуром» стан «Спартака» покинул рекордсмен и главный бомбардир клуба Александр Хохлачев. Клуб не смог договориться с лидером команды о подписании нового контракта и был вынужден с ним расстаться. Для «красно-белых» эта сделка может оказаться крайне неудачной.

Тренерские перестановки

Кадровые изменения коснулись не только игроков, но и тренеров. Алексей Жамнов завершил работу главным тренером сборной России и занял аналогичную должность в «Спартаке». Дмитрий Квартальнов после небольшой паузы возглавил минское «Динамо». Андрей Мартемьянов сменил Вадима Епанчинцева на посту главного в «Амуре», а Александр Завьялов — Вячеслава Буцаева в «Витязе». Новых наставников обрели и «Кунлунь Ред Стар», «Металлург», «Северсталь» и «Сибирь». Так, пекинскую команду возглавил Виктор Игнатьев, в Магнитогорск из Череповца переехал Андрей Разин, на его место в «Северсталь» пришел Андрей Козырев, а Дэвид Немировски, в свое время тренировавший «Торпедо», стал рулевым в «Сибири».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тотальная нелюбовь к детям: зачем Горбачева убежала от тренеров и родителей
'Он вытащил меня из гроба': шокирующее признание самой сексапильной фигуристки России
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь