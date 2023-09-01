Идеи Ротенберга, дело Федотова и большие реформы: стартует новый сезон КХЛ

Новые правила, ужесточенный лимит на легионеров

В КХЛ с сезона-2023/24 начнут действовать новые правила. Например, арбитры смогут наказывать команды двухминутным штрафом за открытые калитки, если в результате этого игрок команды соперника получит травму. Также судьи не будут наказывать хоккеистов 10-минутным дисциплинарным штрафом за снятие перчаток и намерение подраться, если соперник отказывается принимать данный вызов. Кроме того, арбитры будут засчитывать голы в эпизодах, когда игрок атакующей команды под воздействием соперника сдвигает ворота, а шайба пересекает их линию.

Одним из главных нововведений стало правило «трех секунд», которое стали применять еще в прошлом сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Теперь игрокам запрещено удерживать шайбу в зоне трапеции за своими воротами дольше трех секунд. В противном случае команде сначала будет вынесено предупреждение, а при повторном нарушении — малый штраф за затяжку игры. Не менее важными стали изменения правил для судей при просмотре видеоповторов на предмет больших штрафов: если во время просмотра видео эпизода арбитр зафиксирует, что соперник спровоцировал нарушение, то его могут наказать. Теперь если команда начинает новый период или овертайм в численном большинстве, то стартовое вбрасывание будет проводиться сразу в чужой зоне.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456275969&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Изменился и порядок заявки игроков. В соответствии с последним постановлением министерства спорта лимит на легионеров в КХЛ сокращен до трех иностранных хоккеистов в одной команде. Ранее можно было заявлять не более пяти. Как отметил президент КХЛ Алексей Морозов, по окончании сезона-2023/24 лига проведет переговоры с Минспортом на предмет возможного отката к прежнему лимиту. По мнению руководства КХЛ, предыдущий вариант был оптимальным.

Произойдут изменения в розыгрыше Кубка Гагарина — новый формат плей-офф станет перекрестным. Со второго раунда команды Востока будут играть с клубами Запада. При определенных обстоятельствах в финале турнира могут встретиться соперники из одной конференции.

Возвращение «Лады»

Тольяттинская «Лада» в новом сезоне станет 23-й командой КХЛ. Клуб уже выступал в Континентальной хоккейной лиге в сезонах-2008/09 и 2009/10, а также с сезона-2014/15 по 2017/18. Свою заявку на возвращение в КХЛ «Лада» подала в ноябре 2022 года, а в апреле 2023-го она была одобрена руководством лиги. Команда будет выступать в Восточной конференции.

В ходе межсезонья тольяттинцы провели серьезную работу на трансферном рынке и подписали множество игроков, большинство из которых — из СКА (девять хоккеистов). Возглавил «Ладу» Олег Браташ.

Гусев и Ткачев не доехали до НХЛ

Минувшее межсезонье оказалось богатым на громкие переходы. Либор Шулак, Игорь Гераськин, Иван Николишин, Райан Спунер отправились в изменившийся до неузнаваемости «Авангард», Дмитрий Яшкин вместе с Дамиром Жафяровым и Евгением Свечниковым — в «Ак Барс», Алекс Броадхерст перешел в «Амур», Эдди Паскуале пополнил состав «Барыса», «Динамо» обогатилось Игорем Ожигановым и Седриком Пакеттом, Никита Михайлис стал игроком «Металлурга», а Наиль Якупов — «Нефтехимика», «Сибирь» договорилась о контракте с Николаем Прохоркиным, «Трактор» привез из Америки Семена Дер-Аргучинцева и Виталия Кравцова, а «Сочи» приобрел интересных легионеров в лице Михала Криштофа и Борны Рендулича. Минимум действий на рынке произвел только ЦСКА, который из сезона в сезон сохраняет идентичный состав.

Особое внимание приковано к Никите Гусеву и Владимиру Ткачеву. Оба рассчитывали этим летом отправиться в Северную Америку и получить новый шанс проявить себя в НХЛ. Однако удовлетворительных предложений звездные нападающие не дождались, а потому остались в КХЛ. Гусев все же сменил клубную прописку, расторгнув договор со СКА и перейдя в столичное «Динамо». Ткачев же продолжил карьеру в «Авангарде» и, по информации ряда СМИ, стал самым высокооплачиваемым игроком лиги.

Заявка Федотова

Московский ЦСКА хоть и не проявил большой трансферной активности, но одного конкретного подписания армейцам оказалось достаточно, чтобы занять главное место в медиапространстве. «Красно-синие» подписали контракт с голкипером Иваном Федотовым и пришли к конфликту с Международной федерацией хоккея (IIHF).

Летом прошлого года Федотов отправился на срочную службу в армию. Вернувшись, вратарь договорился о сотрудничестве с ЦСКА. Однако у Федотова имелось действующее соглашение с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «летчики» заморозили контракт с россиянином на время его воинской службы и автоматически продлили договор на сезон-2023/24. Несмотря на это, Федотов попал в ЦСКА, а его соглашение было зарегистрировано в КХЛ, что стало причиной разбирательств. IIHF их провела и вынесла санкции в отношении армейцев: Федотов был дисквалифицирован с 1 сентября до 31 декабря, а ЦСКА запретили осуществлять международные трансферы сроком на один год.

На данный момент КХЛ в соответствии с постановлением Федерации хоккея России не разрешает Федотову играть за московский клуб, однако руководство и тренерский штаб «красно-синих» намерены заявить голкипера на матч с «Ак Барсом», продолжая работу с юристами.

Роман Ротенберг идет ва-банк

Одним из хедлайнеров межсезонья в КХЛ стал петербургский СКА. Главный тренер команды Роман Ротенберг намерен наконец-то преодолеть планку финала Западной конференции и ради борьбы за Кубок Гагарина осуществил множество серьезных трансферов. Стан армейцев пополнили такие звезды лиги, как защитник Артем Сергеев и нападающие Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Александр Кадейкин, Брендан Лайпсик и Павел Дедунов. Также СКА подписал контракт с форвардом Алексом Гальченюком, который не по спортивным причинам не смог продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Читайте также Американский хоккеист Гальченюк перешел в петербургский СКА

Прямо сейчас на официальном сайте петербуржцев в ростере значатся 38 игроков. Ротенберг обеспечил себя возможностью проведения серьезной ротации по ходу чемпионата. Эта опция обещает быть полезной с учетом того, что СКА проведет 68 матчей в «регулярке» — в среднем по 10−11 матчей за месяц. С другой стороны, настолько большой подбор игроков мешает составить костяк команды, который необходим для успеха в плей-офф. В связи с этим стоит напомнить, что Санкт-Петербург также покинуло множество лидеров коллектива образца прошлого сезона: Никита Гусев, Игорь Ожиганов, Дмитрий Яшкин, Дамир Жафяров.

«Спартак» удивил всех

Серьезную работу на трансферном рынке провел и московский «Спартак», однако оставил у общественности противоречивое о ней мнение. С одной стороны, состав команды пополнили одни из лучших хоккеистов КХЛ: Александр Бурмистров, Николай Голдобин, Павел Порядин, также из НХЛ на правах аренды прибыл Иван Морозов. В межсезонье «красно-белые» выиграли все семь контрольных матчей, завоевали Кубок мэра Москвы и впечатлили своим хоккеем, вселив в болельщиков надежду на хорошие результаты в сезоне.

Читайте также Шокирующий трансфер «Спартака»! Клуб отказался от своего лидера

С другой, селекционеры клуба не смогли укрепить оборону команды. Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев в ходе пресс-конференции заявил, что работа в этом направлении ведется. Вместе с этим москвичи незадолго до старта сезона понесли серьезную потерю — в результате обмена с хабаровским «Амуром» стан «Спартака» покинул рекордсмен и главный бомбардир клуба Александр Хохлачев. Клуб не смог договориться с лидером команды о подписании нового контракта и был вынужден с ним расстаться. Для «красно-белых» эта сделка может оказаться крайне неудачной.

Тренерские перестановки