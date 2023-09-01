Генпрокуратура допустила Ивана Федотова до игры в КХЛ, он проведет матч с «Ак Барсом»

«Как и обещал вам ранее, что мы встретимся перед игрой и обсудим статус Ивана Федотова, поэтому сейчас я хочу заявить: команда ЦСКА подала заявку на матч и включила в неё Ивана Федотова. КХЛ приняла заявку, по базе ЦРБ заявка прошла. Поэтому Иван Федотов сегодня сыграет в матче.



Также я хочу проинформировать, что КХЛ и клуб не согласны с решением ИИХФ, которое ущемляет конституционные права гражданина Российской федерации на труд.



В его защиту выступила Генпрокуратура и направила в ФХР, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд и также обязала допустить Ивана до участия в соревновании, поэтому он сегодня примет участие в матче», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.