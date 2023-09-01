Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
ЦСКА
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
2.09
Авангард
Сибирь
Хоккей. КХЛ
2.09
Барыс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
2.09
Динамо
СКА
Хоккей. КХЛ
2.09
Автомобилист
Металлург
Хоккей. КХЛ
2.09
Лада
Трактор
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
29.04
Ак Барс
ЦСКА
23
27.04
ЦСКА
Ак Барс
03
25.04
Ак Барс
ЦСКА
21
23.04
ЦСКА
Ак Барс
21
21.04
ЦСКА
Ак Барс
32
19.04
Ак Барс
ЦСКА
03
17.04
Ак Барс
ЦСКА
41
12.04
ЦСКА
СКА
30
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Генпрокуратура допустила Ивана Федотова до игры в КХЛ, он проведет матч с «Ак Барсом»

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что российский вратарь ЦСКА Иван Федотов сыграет с «Ак Барсом».

ЦСКА
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Генпрокуратура одобрила участие голкипера в матче Кубка Открытия с казанской командой.

«Как и обещал вам ранее, что мы встретимся перед игрой и обсудим статус Ивана Федотова, поэтому сейчас я хочу заявить: команда ЦСКА подала заявку на матч и включила в неё Ивана Федотова. КХЛ приняла заявку, по базе ЦРБ заявка прошла. Поэтому Иван Федотов сегодня сыграет в матче.

Также я хочу проинформировать, что КХЛ и клуб не согласны с решением ИИХФ, которое ущемляет конституционные права гражданина Российской федерации на труд.

В его защиту выступила Генпрокуратура и направила в ФХР, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд и также обязала допустить Ивана до участия в соревновании, поэтому он сегодня примет участие в матче», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Федотов летом прошлого года подписал контракт с «Филадельфией», однако не сыграл за пенсильванскую команду ни одного матча из-за прохождения срочной службы в армии. После возвращения вратарь подписал контракт с ЦСКА, несмотря на то что соглашение с командой НХЛ расторгнуто не было.

Встреча между ЦСКА и «Ак Барсом» состоится сегодня, 1 сентября. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Могучих выкрикнула лозунг украинских националистов на награждении ЧМ
«Можете заткнуться?» Медведев опять поссорился с американской публикой
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь