Голкипер ЦСКА Федотов выйдет в стартовом составе на матч чемпионата КХЛ против «Ак Барса»

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов вошел в стартовый состав команды на первый матч регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса».

Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 1, 1.09.2023, 19:00 ЦСКА 1 Ак Барс 3

В стартовую пятерку ЦСКА вошли защитники Фредерик Классон и Никита Нестеров, нападающие Константин Окулов, Владислав Каменев и Сергей Плотников.

У «Ак Барса» место в воротах займет Тимур Билялов, с первых минут выйдут защитники Вячеслав Войнов, Константин Лучевников, нападающие Евгений Свечников, Илья Сафонов и Александр Радулов.

Встреча пройдет 1 сентября в Москве и начнется в 19:00 мск.

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова — американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.