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18:46 (мск), источник: ТАСС

Голкипер ЦСКА Федотов выйдет в стартовом составе на матч чемпионата КХЛ против «Ак Барса»

Встреча пройдет 1 сентября в Москве и начнется в 19:00 мск.

Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов вошел в стартовый состав команды на первый матч регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса».

Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 1, 1.09.2023, 19:00

ЦСКА1Ак Барс3

В стартовую пятерку ЦСКА вошли защитники Фредерик Классон и Никита Нестеров, нападающие Константин Окулов, Владислав Каменев и Сергей Плотников.

У «Ак Барса» место в воротах займет Тимур Билялов, с первых минут выйдут защитники Вячеслав Войнов, Константин Лучевников, нападающие Евгений Свечников, Илья Сафонов и Александр Радулов.

Встреча пройдет 1 сентября в Москве и начнется в 19:00 мск.

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова — американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с «Ак Барсом». В защиту игрока выступила Генеральная прокуратура РФ, которая направила в Федерацию хоккея России, ЦСКА и КХЛ предупреждение о недопустимости нарушения прав Федотова на труд.

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