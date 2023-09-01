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21:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Международная федерация хоккея вынесла решение по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова

Сегодня, 1 сентября, ИИХФ вынесла решение по делу российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

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Источник: РИА "Новости"

«14 августа Международная федерация хоккея объявила о санкциях в отношении Ивана Федотова и хоккейного клуба ЦСКА за нарушение правил международных трансферов ИИХФ.

Организация наложила на Ивана Федотова следующие спортивные санкции: дисквалификация на четыре месяца на участие в официальных национальных и международных матчах в ходе сезона. Дисквалификация вступила в силу 1 сентября 2023 года (первая игра регулярного сезона ЦСКА) и завершится 31 декабря 2023 года.

Соответственно, ИИХФ наложила следующие спортивные санкции на ХК ЦСКА: вступает в силу запрет на международные трансферы на один сезон 11 августа 2023 года и завершится 10 августа 2024 года.

1 сентября 2023 года Иван Федотов провёл первый матч регулярного чемпионата ЦСКА с “Ак Барсом”, несмотря на спортивные санкции ИИХФ, наложенные как на Ивана Федотова, так и на хоккейный клуб ЦСКА.

Поскольку участие Ивана Федотова 1 сентября в составе ЦСКА приведёт к нарушению решения ИИХФ, вынесенного в отношении Федотова, ИИХФ направит дело Ивана Федотова в дисциплинарный совет ИИХФ в соответствии со ст. 12.1.1.iv дисциплинарного кодекса ИИХФ.

Кроме того, поскольку ЦСКА и ФХР разрешили Ивану Федотову участвовать без действительного трансфера, как того требует раздел II ст. 3.5 Международного регламента трансферов, ИИХФ наложит штраф в размере 5000 швейцарских франков (примерно 544 тыс. рублей. — Прим. “Чемпионата”) на Федерацию хоккея России за разрешение игроку играть без трансфера. Если Федотов продолжит играть без действующего трансфера, ИИХФ передаст дело в дисциплинарный совет ИИХФ, у которого будет право применить дополнительные санкции к соответствующим вовлечённым сторонам, включая Ивана Федотова, ЦСКА и Федерацию хоккея России», — говорится в сообщении на официальном сайте ИИХФ.

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