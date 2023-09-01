Амнистированный Федотов потащил буллит, гол ЦСКА не засчитали, Казань забрала трофей. Итоги Кубка Открытия

Главная интрига перед Кубком Открытия КХЛ заключалась в том, сыграет ли Иван Федотов за ЦСКА. В итоге ситуация разрешилась в пользу московских армейцев и серебряного призера Олимпиады в Пекине.

«Команда ЦСКА подала заявку на матч и включила Ивана Федотова. По базе ЦИБ заявка прошла. Поэтому Федотов сыграет в матче. КХЛ и клуб не согласны с решением ИИХФ, которое ущемляет конституционные права российского гражданина. В защиту выступила Генпрокуратура и направила в ФХР, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости ограничения российского гражданина на труд», — заключил президент КХЛ Алексей Морозов.

Свое слово сказал и президент ЦСКА Игорь Есмантович:

«Спасибо Аркадию Романовичу Ротенбергу за то, что с самого начала был на нашей стороне. Геннадию Николаевичу Тимченко, который молниеносно отнесся к ситуации как россиянин. Не было колебаний. Спасибо Игорю Ивановичу Сечину, который принял решение и поддержал нас. Все, что раздергивается по цитатам — это ваша работа. Но вы должны знать, что КХЛ, ФХР и ЦСКА одним целым решили этот вопрос. Все вопросы с “Филадельфией” обсуждались в устном режиме. Мы созванивались с генеральным менеджером, пытались найти точки соприкосновения. Дошло до того, что нам пришлось принимать свое решение».

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Иван Федотов со старта встречи демонстрировал надежность. Уверенность основного кипера ЦСКА трансформировалась в заброшенную шайбу в середине первого периода. Но после видео просмотра гол был отменен. Тем не менее, инициативой владели именно армейцы. Все благодаря хромавшей дисциплине казанцев, которые 3 раза подряд отправлялись на скамейку штрафников. Создавалось устойчивое впечатление, что вот-вот хозяева все-таки выйдут вперед в счете. Но как это часто бывает в хоккее, игра пошла по непредсказуемому сценарию. Дмитрий Кагарлицкий улетел в отрыв и стал автором первой шайбы в новом сезоне КХЛ — Иван Федотов в этом моменте был бессилен.

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У «Ак Барса» были все шансы увеличить разрыв в счете — Дарен Диц нарушил правила на Кирилле Семенове и заработал буллит. Штрафной бросок исполнил сам пострадавший. Но Федотов переиграл Семенова в очной дуэли, вовремя положив на лед щиток. Вероятно, вторая пропущенная шайба в такой ситуации могла бы отправить ЦСКА в нокдаун. Однако вместо того, чтобы отпустить соперника вперед и ухудшить свое положение, армейцы вернулись в игру. В начале второго периода счет сравнял Никита Нестеров — капитан хозяев мощно выстрелил от синей и попал в верхний угол ворот Тимура Билялова.

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Несмотря на все старания ЦСКА, «Ак Барсу» все-таки удалось добыть желанное преимущество. Ближе к концу второй двадцатиминутки свои лучшие качества проявил Дмитрий Яшкин, классно сыгравший на пятаке и добивший шайбу в сетку. Для бывшего форварда СКА этот матч наверняка имел особенное значение. В минувшем плей-офф капитан питерцев не набрал в серии против армейцев ни одного очка и не был похож на самого себя. Получив приличную порцию критики в свой адрес, Яшкин признался, что играл в матчах навылет с серьезнейшей травмой, которая могла поставить крест на его карьере. Так что можно сказать, что этим голом он ответил всем своим критикам.

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Спустя всего 31 секунду парни в белой форме организовали еще один гол. Никита Дыняк шмальнул с ползоны и попал точно в угол — лазерный по точности бросок!

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Если на этом этапе вам показалось, что обладатель Кубка Открытия определен, то последние несколько сезонов вы не следили за КХЛ. ЦСКА вряд ли бы взял два Кубка Гагарина подряд, если бы ломался в таких ситуациях. Поэтому когда Ярослав Дыбленко сократил отставание в счете, то это мало кого удивило. Армейцы не собирались отпускать соперника.

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Однако чемпионский опыт не помог ЦСКА спастись в этой встрече. В решающий момент из тени вышли главные звезды «Ак Барса» — Александр Радулов и Вадим Шипачев выстрелили дуплетом и гарантировали своей команде Кубок Открытия.

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У армейцев впереди целый сезон, чтобы доказать, что этот результат — досадное недоразумение.