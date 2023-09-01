Федоров о деле Федотова: Идет СВО. 99% высказываний — о каких-то договоренностях, содружестве. Этого не будет. Всем надо проснуться
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров эмоционально ответил на вопрос об Иване Федотове.
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров эмоционально ответил на вопрос об Иване Федотове.
Сегодня вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.
— Нет ли опасений, что что-то может быть такое дальше по отношению к клубу, лиге и всему нашему хоккею?
— Вы знаете, однозначно не ответишь на такой сложный вопрос. Многие, так сказать, направления, рычаги, многие федерации, многие лиги задействованы в этом.
Но одно могу сказать с уверенностью. Я не знаю, как… Читаю определенные вещи на протяжении последнего месяца. Я не знаю, но, по-моему, всем давно надо проснуться. Идет специальная военная операция, мир поменялся давно. И есть правильные высказывания, но это 1%. 99% высказываний — о каких-то договоренностях, содружестве, и так далее, и тому подобное. Этого не будет!
Не я это сказал. Это говорят, так сказать, более высокие и ответственные люди за нашу страну. Почему хоккей? Футбол тоже отстранили от всех кубков. На 10 лет. Хоккей — на 7! Извините, я предсказал. Поэтому тут надо всем немножко проснуться и понять, в каких мы условиях и реалиях живем. И кто в стране рулит нашей: мы или какие-то законы с той, так сказать, стороны? Вот такой эмоциональный ответ, — заявил Федоров.
Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.
Сегодня КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с «Ак Барсом». Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что Генпрокуратура РФ обязала допустить вратаря до игры в КХЛ.