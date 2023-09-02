«Барыс» стартовал с поражения в новом сезоне КХЛ
«Барыс» неудачно стартовал в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казахстанский клуб уступил уфимскому «Салавату Юлаеву», сообщают Vesti.kz.
«Барыс» неудачно стартовал в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казахстанский клуб уступил уфимскому «Салавату Юлаеву», сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Хмелевский (13-я минута), Владислав Ефремов (25-я) и Александр А. Шаров (46-я). У проигравших шайбы забросили Тамирлан Гайтамиров (51-я) и Понтус Оберг (56-я).
В конце игры хозяева едва не отыгрались, но «Салават Юлаев» неимоверными усилиями выстоял.
Как бы то ни было, не такого исхода ожидали болельщики астанчан, тем более что команда достаточно неплохо усилилась. Более того подопечные Андрея Скабелки выиграли предсезонный турнир в Омске. Вот только в официальном матче не справились с уфимцами.
Следующую игру «Барыс» проведет на своем льду с «Сибирью» 4 сентября. Возможно, в этом матче казахстанцам удастся реабилитироваться перед фанатами и одержать первую победу в КХЛ-2023/2024.