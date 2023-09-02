«Барыс» стартовал с поражения в новом сезоне КХЛ

Источник: ХК «БАРЫС»

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Хмелевский (13-я минута), Владислав Ефремов (25-я) и Александр А. Шаров (46-я). У проигравших шайбы забросили Тамирлан Гайтамиров (51-я) и Понтус Оберг (56-я).

В конце игры хозяева едва не отыгрались, но «Салават Юлаев» неимоверными усилиями выстоял.

Как бы то ни было, не такого исхода ожидали болельщики астанчан, тем более что команда достаточно неплохо усилилась. Более того подопечные Андрея Скабелки выиграли предсезонный турнир в Омске. Вот только в официальном матче не справились с уфимцами.