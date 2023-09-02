«Автомобилист» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме

На 10-й минуте Сергей Зборовский вывел хозяев вперёд. Очки за результативные передачи получили Никита Трямкин и Кёртис Валк. На 41-й минуте Максим Мухаметов после паса Данила Гололобова сравнял счёт. На 52-й минуте Никита Михайлис вывел магнитогорцев вперёд. Макар Хабаров и Егор Яковлев получили баллы за ассисты. На 56-й минуте Брукс Мэйсек сравнял счёт. На первой минуте овертайма Джесси Блэкер с передачи Брукса Мэйсека принёс «Автомобилисту» победу.