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17:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Автомобилист» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал магнитогорский «Металлург».

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Источник: VK.COM/HCAVTOMOBILIST

Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0).

На 10-й минуте Сергей Зборовский вывел хозяев вперёд. Очки за результативные передачи получили Никита Трямкин и Кёртис Валк. На 41-й минуте Максим Мухаметов после паса Данила Гололобова сравнял счёт. На 52-й минуте Никита Михайлис вывел магнитогорцев вперёд. Макар Хабаров и Егор Яковлев получили баллы за ассисты. На 56-й минуте Брукс Мэйсек сравнял счёт. На первой минуте овертайма Джесси Блэкер с передачи Брукса Мэйсека принёс «Автомобилисту» победу.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 5 сентября в Москве сыграет с ЦСКА. «Автомобилист» 4 сентября примет «Салават Юлаев».

Автомобилист
3:2ОТ
1:0, 0:0, 1:2
Металлург
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