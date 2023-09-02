«Лада» проиграла «Трактору» в первом матче после возвращения в КХЛ
Встреча завершилась гостевой победой челябинского клуба со счетом 2:1.
Встреча завершилась гостевой победой челябинского клуба со счетом 2:1.
ТАСС, 2 сентября. Тольяттинская «Лада» проиграла челябинскому «Трактору» со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Калинин (44-я минута) и Антон Бурдасов (45). У проигравших отличился Никита Попугаев (4).
«Лада» провела первый матч после возвращения в КХЛ. Решение о включении тольяттинской команды в состав участников чемпионата было принято на заседании совета директоров КХЛ в апреле этого года. В КХЛ «Лада» выступала в 2008—2010, 2014−2018 годах, ее лучшим результатом является выход в первый раунд Кубка Гагарина в сезоне-2008/09. В прошлом сезоне «Лада» выступала во Всероссийской хоккейной лиге и заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф уступила тульскому АКМ (3−4 в серии).
В следующем матче КХЛ «Лада» 4 сентября на своей площадке примет петербургский СКА, «Трактор» в этот же день в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом».
Также в субботу екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл магнитогорский «Металлург», одержав победу в овертайме со счетом 3:2. В следующем матче «Автомобилист» 4 сентября примет уфимский «Салават Юлаев», «Металлург» 5 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА.