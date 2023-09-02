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17:00
Витязь
Амур
24
17:00
Динамо
СКА
12
16:00
Лада
Трактор
12
15:00
Автомобилист
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ОТ
32
14:00
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18:35 (мск), источник: ТАСС

«Лада» проиграла «Трактору» в первом матче после возвращения в КХЛ

Встреча завершилась гостевой победой челябинского клуба со счетом 2:1.

Лада
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Источник: https://t.me/khl_official_telegram

ТАСС, 2 сентября. Тольяттинская «Лада» проиграла челябинскому «Трактору» со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Калинин (44-я минута) и Антон Бурдасов (45). У проигравших отличился Никита Попугаев (4).

«Лада» провела первый матч после возвращения в КХЛ. Решение о включении тольяттинской команды в состав участников чемпионата было принято на заседании совета директоров КХЛ в апреле этого года. В КХЛ «Лада» выступала в 2008—2010, 2014−2018 годах, ее лучшим результатом является выход в первый раунд Кубка Гагарина в сезоне-2008/09. В прошлом сезоне «Лада» выступала во Всероссийской хоккейной лиге и заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф уступила тульскому АКМ (3−4 в серии).

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче КХЛ «Лада» 4 сентября на своей площадке примет петербургский СКА, «Трактор» в этот же день в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом».

Также в субботу екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл магнитогорский «Металлург», одержав победу в овертайме со счетом 3:2. В следующем матче «Автомобилист» 4 сентября примет уфимский «Салават Юлаев», «Металлург» 5 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА.

Лада
1:2
1:0, 0:0, 0:2
Трактор
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