«Лада» проиграла «Трактору» в первом матче после возвращения в КХЛ

«Лада» провела первый матч после возвращения в КХЛ. Решение о включении тольяттинской команды в состав участников чемпионата было принято на заседании совета директоров КХЛ в апреле этого года. В КХЛ «Лада» выступала в 2008—2010, 2014−2018 годах, ее лучшим результатом является выход в первый раунд Кубка Гагарина в сезоне-2008/09. В прошлом сезоне «Лада» выступала во Всероссийской хоккейной лиге и заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф уступила тульскому АКМ (3−4 в серии).