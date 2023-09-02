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63
17:00
Витязь
Амур
24
17:00
Динамо
СКА
12
16:00
Лада
Трактор
12
15:00
Автомобилист
Металлург
ОТ
32
14:00
Авангард
Сибирь
21
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20:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Минское «Динамо» отыгралось с 1:4 и сломило сопротивление «Нефтехимика» в овертайме

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал минское «Динамо».

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Источник: https://t.me/hcdinamoby

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4 (1:3, 1:1, 2:0, 1:0).

На восьмой минуте Сэм Энас выел минчан вперёд. На 10-й минуте Энтони Камара после передачи Михаила Сидорова сравнял счёт. На 15-й минуте Наиль Якупов, реализовав большинство, вывел нижнекамцев вперёд. Через 64 секунды Андрей Белозёров забил третий гол. На 23-й минуте Данила Попов с передачи Лукаша Клока сделал счёт 4:1. На 31-й минуте Егор Игнатенко после паса Романа Горбунова отыграл один гол. На 41-й минуте Ник Меркли сократил отставание до минимума. На 45-й минуте Янни Калдис сравнял счёт. В овертайме победу своей команде принёс Янни Калдис.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 4 сентября в Балашихе сыграет с «Витязем». «Нефтехимик» 6 сентября примет «Северсталь».

Нефтехимик
4:5ОТ
3:1, 1:1, 0:2
Динамо Мн
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