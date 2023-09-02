Минское «Динамо» отыгралось с 1:4 и сломило сопротивление «Нефтехимика» в овертайме

На восьмой минуте Сэм Энас выел минчан вперёд. На 10-й минуте Энтони Камара после передачи Михаила Сидорова сравнял счёт. На 15-й минуте Наиль Якупов, реализовав большинство, вывел нижнекамцев вперёд. Через 64 секунды Андрей Белозёров забил третий гол. На 23-й минуте Данила Попов с передачи Лукаша Клока сделал счёт 4:1. На 31-й минуте Егор Игнатенко после паса Романа Горбунова отыграл один гол. На 41-й минуте Ник Меркли сократил отставание до минимума. На 45-й минуте Янни Калдис сравнял счёт. В овертайме победу своей команде принёс Янни Калдис.