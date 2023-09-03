Вратарь Федотов остался в запасе ЦСКА на матч КХЛ против «Адмирала»

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов включен в заявку команды на матч регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против владивостокского «Адмирала» в качестве запасного вратаря. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

Основным голкипером будет Александр Шарыченков. Встреча пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17:00 мск.

Ранее КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с «Ак Барсом». В защиту игрока выступила Генеральная прокуратура РФ, которая направила в Федерацию хоккея России, ЦСКА и КХЛ предупреждение о недопустимости нарушения прав Федотова на труд. Голкипер провел на площадке 59 минут 30 секунд во встрече с «Ак Барсом» (3:5), он пропустил пять шайб и отразил 33 броска. Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала Федерацию хоккея России на 5 тыс. швейцарских франков.