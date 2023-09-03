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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА уверенно обыграл «Адмирал», Иван Федотов провёл матч в запасе

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Адмирал».

ЦСКА
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Источник: https://t.me/khl_official_telegram

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу армейского клуба.

На шестой минуте первого периода Павел Карнаухов с передач Владислава Провольнева и Виталия Абрамова открыл счёт в матче. За четыре секунды до конца первого периода Михаил Григоренко с передач Максима Мамина и Даррена Дица удвоил преимущество армейцев.

В начале второй двадцатиминутки Владислав Провольнев с передач Павла Карнаухова и Андрея Светлакова сделал счёт 3:0.

На второй минуте третьего периода Леонид Метальников с передачи Павла Шэна размочил счёт в матче. Спустя 10 минут Прохор Полтапов забросил четвёртую шайбу ЦСКА. В ассистентах — Тахир Мингачёв и Иван Янченко.

Напомним, голкипер армейского клуба Иван Федотов провёл матч на скамейке запасных.

ЦСКА
4:1
2:0, 1:0, 1:1
Адмирал
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