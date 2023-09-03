ЦСКА уверенно обыграл «Адмирал», Иван Федотов провёл матч в запасе

На шестой минуте первого периода Павел Карнаухов с передач Владислава Провольнева и Виталия Абрамова открыл счёт в матче. За четыре секунды до конца первого периода Михаил Григоренко с передач Максима Мамина и Даррена Дица удвоил преимущество армейцев.