Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
Трактор
01
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Сочи
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь
Динамо Мн
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
Лада
СКА
03
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
21
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Сибирь
ОТ
45
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
21
16:30
Барыс
Сибирь
ОТ
45
3.09
Локомотив
Торпедо
25
3.09
ЦСКА
Адмирал
41
2.09
Нефтехимик
Динамо Мн
ОТ
45
2.09
Северсталь
Сочи
63
2.09
Витязь
Амур
24
2.09
Динамо
СКА
12
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сибирь» отыгралась с 0:3 и одолела «Барыс» в овертайме, у Прохоркина первый пас за клуб

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал «Сибирь».

Барыс
СибирьКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальная страница ХК "Сибирь" в VK

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4 (0:2, 2:1, 2:1, 1:0).

На шестой минуте Давид Скленичка с передачи Романа Старченко вывел «Барыс» вперёд. На 12-й минуте Алекс Грант удвоил преимущество. На 26-й минуте Райли Барбер забросил третью шайбу. Через полторы минуты Илья Морозов отыграл один гол. На 40-й минуте Владимир Бутузов после паса Тревора Мёрфи сократил отставание до минимума. На старте третьего периода Сергей Дубакин сравнял счёт. Одним из ассистентов стал Николай Прохоркин, набравший первое очко за новосибирцев.

На 52-й минуте Батырлан Муратов вновь вывел «Барыс» вперёд. На 54-й минуте Алексей Яковлев восстановил равенство — 4:4. На 10-й секунде овертайма победу своей команде принёс Тревор Мёрфи, забивший с передачи Тейлора Бека.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ 7 сентября команды вновь встретятся друг с другом, но уже в Новосибирске.

Читайте также
Барыс
4:5ОТ
2:0, 1:2, 1:2
Сибирь
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Могучих выкрикнула лозунг украинских националистов на награждении ЧМ
«Можете заткнуться?» Медведев опять поссорился с американской публикой
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь