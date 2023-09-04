«Сибирь» отыгралась с 0:3 и одолела «Барыс» в овертайме, у Прохоркина первый пас за клуб

На шестой минуте Давид Скленичка с передачи Романа Старченко вывел «Барыс» вперёд. На 12-й минуте Алекс Грант удвоил преимущество. На 26-й минуте Райли Барбер забросил третью шайбу. Через полторы минуты Илья Морозов отыграл один гол. На 40-й минуте Владимир Бутузов после паса Тревора Мёрфи сократил отставание до минимума. На старте третьего периода Сергей Дубакин сравнял счёт. Одним из ассистентов стал Николай Прохоркин, набравший первое очко за новосибирцев.