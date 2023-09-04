Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Трактор
53
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо
Амур
31
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
64
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Сочи
30
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Динамо Мн
07
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
СКА
03
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
21
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Сибирь
ОТ
45
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
Ак Барс
Трактор
53
19:30
Динамо
Амур
31
19:30
Спартак
Северсталь
64
19:30
Куньлунь
Сочи
30
19:00
Витязь
Динамо Мн
07
18:00
Лада
СКА
03
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
21
16:30
Барыс
Сибирь
ОТ
45
Хоккей. КХЛ. Все результаты
20:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» проиграл в 1000-м матче Панина в чемпионатах России

«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» в 1000-м матче хоккеиста Панина.

Автомобилист
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Автомобилист"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» проиграл на выезде екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче «регулярки» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который стал 1000-м в чемпионатах России для защитника Григория Панина.

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге в понедельник, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Анатолий Голышев (9-я и 44-я минуты), у гостей шайбу забросил Сергей Шмелев (27).

Панин начал взрослую хоккейную карьеру в 2004 году в составе тольяттинской «Лады», после выступал за казанский «Ак Барс», в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина, а также за ЦСКА и «Салават Юлаев». В КХЛ 37-летний защитник провел 777 матчей, в которых набрал 159 очков (36 шайб + 123 передачи).

В другом матче дня новосибирская «Сибирь» в овертайме переиграла на выезде астанинский «Барыс» со счетом 5:4 (0:2, 2:1, 2:1, 1:0). Победную шайбу на 10-й секунде овертайма забросил Тревор Мёрфи (61), в основное время у сибиряков отличились Илья Морозов (28), Владимир Бутузов (40), Сергей Дубакин (41) и Алексей Яковлев (54). У «Барыса» шайбы забросили Давид Скленичка (6), Алекс Грант (12), Райли Барбер (26) и Батырлан Муратов (52).

Читайте также
Автомобилист
2:1
1:0, 0:1, 1:0
Салават Юлаев
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тотальная нелюбовь к детям: зачем Горбачева убежала от тренеров и родителей
'Он вытащил меня из гроба': шокирующее признание самой сексапильной фигуристки России
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь