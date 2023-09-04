«Салават Юлаев» проиграл в 1000-м матче Панина в чемпионатах России

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» проиграл на выезде екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче «регулярки» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который стал 1000-м в чемпионатах России для защитника Григория Панина.

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге в понедельник, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Анатолий Голышев (9-я и 44-я минуты), у гостей шайбу забросил Сергей Шмелев (27).

Панин начал взрослую хоккейную карьеру в 2004 году в составе тольяттинской «Лады», после выступал за казанский «Ак Барс», в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина, а также за ЦСКА и «Салават Юлаев». В КХЛ 37-летний защитник провел 777 матчей, в которых набрал 159 очков (36 шайб + 123 передачи).