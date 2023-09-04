СКА обыграл «Ладу», одержав вторую подряд победу в КХЛ
СКА на выезде одержал победу над «Ладой» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
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СКА на выезде одержал победу над «Ладой» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
Победу гостям принесли шайбы Брендэна Лайпсика, Ивана Зинченко и Владимира Алистрова.
СКА одержал вторую победу подряд в КХЛ и вышел на первое место в Западной конференции. Тольяттинцы замыкают турнирную таблицу Восточной конференции.
В следующем матче СКА в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо». Игра пройдет 6 сентября. «Лада» в этот же день на домашнем льду встретится с «Салаватом Юлаевым».