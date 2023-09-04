СКА обыграл «Ладу», одержав вторую подряд победу в КХЛ

СКА одержал вторую победу подряд в КХЛ и вышел на первое место в Западной конференции. Тольяттинцы замыкают турнирную таблицу Восточной конференции.

В следующем матче СКА в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо». Игра пройдет 6 сентября. «Лада» в этот же день на домашнем льду встретится с «Салаватом Юлаевым».