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19:30
Спартак
Северсталь
64
19:30
Куньлунь
Сочи
30
19:00
Витязь
Динамо Мн
07
18:00
Лада
СКА
03
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
21
16:30
Барыс
Сибирь
ОТ
45
Хоккей. КХЛ. Все результаты
21:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СКА обыграл «Ладу», одержав вторую подряд победу в КХЛ

СКА на выезде одержал победу над «Ладой» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

СКА
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Источник: ХК СКА

Победу гостям принесли шайбы Брендэна Лайпсика, Ивана Зинченко и Владимира Алистрова.

СКА одержал вторую победу подряд в КХЛ и вышел на первое место в Западной конференции. Тольяттинцы замыкают турнирную таблицу Восточной конференции.

В следующем матче СКА в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо». Игра пройдет 6 сентября. «Лада» в этот же день на домашнем льду встретится с «Салаватом Юлаевым».

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0:3
0:0, 0:3, 0:0
СКА
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