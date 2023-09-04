Нападающий «Спартака» Голдобин стал автором первого хет-трика в нынешнем сезоне КХЛ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 6:4 победил череповецкую «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве в присутствии 2 523 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Вишневский (22-я минута), Николай Голдобин (23, 39, 42), Герман Рубцов (32) и Иван Морозов (58). У проигравших голы забили Дмитрий Моисеев (3, 44), Кирилл Пилипенко (30) и Руслан Абросимов (60).

Голдобин стал первым автором хет-трика в нынешнем сезоне КХЛ. Форвард перешел в московский клуб летом нынешнего года, подписав контракт на два года. В сезоне-2022/23 нападающий выступал за магнитогорский «Металлург».