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4.09
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Северсталь
64
4.09
Куньлунь
Сочи
30
4.09
Витязь
Динамо Мн
07
4.09
Лада
СКА
03
4.09
Автомобилист
Салават Юлаев
21
4.09
Барыс
Сибирь
ОТ
45
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4 сентября, источник: ТАСС

Нападающий «Спартака» Голдобин стал автором первого хет-трика в нынешнем сезоне КХЛ

Московский клуб обыграл на своей площадке череповецкую «Северсталь» со счетом 6:4.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 6:4 победил череповецкую «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве в присутствии 2 523 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Вишневский (22-я минута), Николай Голдобин (23, 39, 42), Герман Рубцов (32) и Иван Морозов (58). У проигравших голы забили Дмитрий Моисеев (3, 44), Кирилл Пилипенко (30) и Руслан Абросимов (60).

Голдобин стал первым автором хет-трика в нынешнем сезоне КХЛ. Форвард перешел в московский клуб летом нынешнего года, подписав контракт на два года. В сезоне-2022/23 нападающий выступал за магнитогорский «Металлург».

«Спартак» одержал первую победу в текущем регулярном чемпионате, в стартовом матче сезона красно-белые дома уступили китайскому «Куньлунь Ред Стар» (3:4). «Северсталь» потерпела первое поражение, ранее команда на своем льду одолела «Сочи» (6:3).

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6:4
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Северсталь
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