«Ак Барс» отыгрался с 1:3 и одержал победу в матче с «Трактором»

Хоккей, КХЛ, Неделя 24.09.2023, 19:30 (МСК UTC+3)Татнефть-Арена, 7746 зрителей
|Зинэтула Билялетдинов
|Анвар Гатиятулин
|Тимур Билялов
|Закари Фукале(Закари Фукале)
|00:34
|Владимир Ткачев(Никита Сошников, Антон Бурдасов)
|14:07
|Кирилл Адамчук
|16:15
|Александр Радулов
|17:52
|Антон Бурдасов(Семен Дер-Аргучинцев)
|21:17
|Дмитрий Кагарлицкий(Вадим Шипачев, Кирилл Адамчук)
|23:43
|Никита Сошников(Сергей Калинин, Илья Карпухин)
|24:08
|Кирилл Адамчук
|28:07
|Дмитрий Яшкин
|36:02
|Артем Лукоянов(Дмитрий Юдин, Даниил Журавлев)
|41:44
|Дмитрий Яшкин(Никита Лямкин, Дмитрий Кагарлицкий)
|53:09
|Виталий Кравцов
|54:24
|Дмитрий Яшкин(Александр Радулов, Вадим Шипачев)
|56:18
|Дмитрий Яшкин
|59:41
|Никита Сошников
|59:52
|Александр Радулов(Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин)
|10
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Станислав Раминг(Россия, Екатеринбург)