«Ак Барс» отыгрался с 1:3 и одержал победу в матче с «Трактором»

На первой минуте Владимир Ткачёв вывел челябинцев вперёд. На 18-й минуте Антон Бурдасов с передачи Семёна Дер-Аргучинцева удвоил преимущество «Трактора». На 22-й минуте Дмитрий Кагарлицкий отыграл один гол. На 24-й минуте Никита Сошников забросил третью шайбу в ворота казанцев. На 37-й минуте Артём Лукоянов сократил отставание до минимума. На 42-й минуте Дмитрий Яшкин сравнял счёт. На 55-й минуте Яшкин оформил дубль. Точку в матче поставил Александр Радулов.