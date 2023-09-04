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Трактор
53
4.09
Динамо
Амур
31
4.09
Спартак
Северсталь
64
4.09
Куньлунь
Сочи
30
4.09
Витязь
Динамо Мн
07
4.09
Лада
СКА
03
4.09
Автомобилист
Салават Юлаев
21
4.09
Барыс
Сибирь
ОТ
45
Хоккей. КХЛ. Все результаты
4 сентября, источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» отыгрался с 1:3 и одержал победу в матче с «Трактором»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор».

Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (0:2, 2:1, 3:0).

На первой минуте Владимир Ткачёв вывел челябинцев вперёд. На 18-й минуте Антон Бурдасов с передачи Семёна Дер-Аргучинцева удвоил преимущество «Трактора». На 22-й минуте Дмитрий Кагарлицкий отыграл один гол. На 24-й минуте Никита Сошников забросил третью шайбу в ворота казанцев. На 37-й минуте Артём Лукоянов сократил отставание до минимума. На 42-й минуте Дмитрий Яшкин сравнял счёт. На 55-й минуте Яшкин оформил дубль. Точку в матче поставил Александр Радулов.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Ак Барс» примет «Сочи». Оба матча состоятся 6 сентября.

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Ак Барс
5:3
0:2, 2:1, 3:0
Трактор
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