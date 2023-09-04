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19:30
Спартак
Северсталь
64
19:30
Куньлунь
Сочи
30
19:00
Витязь
Динамо Мн
07
18:00
Лада
СКА
03
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
21
16:30
Барыс
Сибирь
ОТ
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Хоккей. КХЛ. Все результаты
22:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минское «Динамо» одержало самую крупную победу в своей истории в КХЛ

Минское «Динамо» разгромило «Витязь» и одержало свою самую крупную победу в КХЛ.

Витязь
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Источник: ХК "Динамо" Минск

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Минское «Динамо» нанесло разгромное поражение подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 7:0 (1:0, 4:0, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Волков (17-я минута), Коди Кёрран (23), Вадим Мороз (35), Виталий Пинчук (36), Тимофей Ковгореня (38), Роман Горбунов (47) и Андрей Стась (59). Вратарь белорусской команды Алексей Колосов отразил все 25 бросков и оформил шатаут.

«Динамо» одержало самую крупную победу в своей истории в КХЛ. предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2020 года, когда минская команда на выезде обыграла новосибирскую «Сибирь» (6:0).

В следующем матче «Динамо» 6 сентября на выезде сыграет с «Куньлунь Редстар», а «Витязь» в этот же день примет владивостокский «Адмирал».

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0:1, 0:4, 0:2
Динамо Мн
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