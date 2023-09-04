Минское «Динамо» одержало самую крупную победу в своей истории в КХЛ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Минское «Динамо» нанесло разгромное поражение подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 7:0 (1:0, 4:0, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Волков (17-я минута), Коди Кёрран (23), Вадим Мороз (35), Виталий Пинчук (36), Тимофей Ковгореня (38), Роман Горбунов (47) и Андрей Стась (59). Вратарь белорусской команды Алексей Колосов отразил все 25 бросков и оформил шатаут.

«Динамо» одержало самую крупную победу в своей истории в КХЛ. предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2020 года, когда минская команда на выезде обыграла новосибирскую «Сибирь» (6:0).