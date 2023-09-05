Дело Федотова: весь мир нам не указ. Теперь решения КХЛ важнее, чем ИИХФ

Ситуация с вратарем ЦСКА Иваном Федотовым, который вышел на лед в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ-2023/24 против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца этого года, существенно влияет на отношения между лигой и международной федерацией. После этого инцидента стало понятно, что предписания из Цюриха у нас не будут исполняться по первому желанию.

— Надо всем немножко проснуться и понять, в каких мы условиях и реалиях живем. И кто в стране рулит нашей: мы или какие-то законы с той, так сказать, стороны? — говорил после той самой встречи с казанцами главный тренер армейцев Сергей Федоров.

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Пока мы ждали новых санкций от ИИХФ (штраф в 5000 швейцарских франков ЦСКА последовал практически сразу), КХЛ изменила дисциплинарный регламент. Теперь одно из его положений звучит так: «В случае, если спортивная дисквалификация наложена на хоккеиста решением международной федерации и препятствует его заявке для участия в чемпионате или в отдельно взятом матче, хоккеист и/или клуб при этом находятся в процессе обжалования такого решения в установленном порядке, а клуб в связи с указанным обжалованием не отстраняет хоккеиста от участия в спортивных соревнованиях по основаниям, предусмотренным подпунктом 1.5 пункта 1 статьи 58 правового регламента КХЛ, то по заявлению клуба президент КХЛ вправе допустить игрока на период обжалования решения ИИХФ». При этом клуб берет все потенциальные убытки на себя.

Переведем с бюрократического на русский. По сути, лига обезопасила участников чемпионата от санкций со стороны ИИХФ — в том, что касается результатов матчей с участием дисквалифицированных. Если штраф примерно в полмиллиона рублей со стороны международной федерации сохранится, то для ЦСКА к Новому году наберется сумма миллионов в 20. Не стоит сомневаться, что ПХК, располагающий платежной ведомостью почти в 900 миллионов рублей, может позволить себе такие траты.

Сама ИИХФ опровергла информацию о том, что санкции могут быть направлены против всех, кто выступает в КХЛ. Это наверняка обнадежило хоккеистов «Куньлуня» и «Барыса», которые весной должны сыграть на чемпионате мира. «Возможные санкции коснутся только Федерации хоккея России, Федотова и ЦСКА», — заявил президент ИИХФ Люк Тардиф ТАСС. То есть остальным бояться нечего.

Фактически КХЛ попыталась задокументировать превосходство над ИИХФ в своем чемпионате: рычагов воздействия на участие Федотова в матчах в составе ЦСКА у международной федерации по-прежнему много, но исправить что-то задним числом в регламенте проще и логичнее, чем ссылаться на Генпрокуратуру.

О последующих санкциях со стороны ИИХФ только предстоит узнать, но теперь можно точно сказать, что отслуживший в ВС РФ вратарь будет выступать за красно-синих и до Нового года. Свежей поправкой в регламент лига разрешила это официально, проигнорировав решение международной федерации. Последующие санкции и штрафы большего размера, нежели 5000 швейцарских франков, по-прежнему проблема. Но решать ее теперь будут не в авральном порядке, а по мере поступления.