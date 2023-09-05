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Трактор
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4.09
Динамо
Амур
31
4.09
Спартак
Северсталь
64
4.09
Куньлунь
Сочи
30
4.09
Витязь
Динамо Мн
07
4.09
Лада
СКА
03
4.09
Автомобилист
Салават Юлаев
21
4.09
Барыс
Сибирь
ОТ
45
Хоккей. КХЛ. Все результаты
00:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дело Федотова: весь мир нам не указ. Теперь решения КХЛ важнее, чем ИИХФ

Лига внесла поправки в регламент. Причина все та же — события вокруг голкипера ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Ситуация с вратарем ЦСКА Иваном Федотовым, который вышел на лед в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ-2023/24 против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца этого года, существенно влияет на отношения между лигой и международной федерацией. После этого инцидента стало понятно, что предписания из Цюриха у нас не будут исполняться по первому желанию.

— Надо всем немножко проснуться и понять, в каких мы условиях и реалиях живем. И кто в стране рулит нашей: мы или какие-то законы с той, так сказать, стороны? — говорил после той самой встречи с казанцами главный тренер армейцев Сергей Федоров.

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Пока мы ждали новых санкций от ИИХФ (штраф в 5000 швейцарских франков ЦСКА последовал практически сразу), КХЛ изменила дисциплинарный регламент. Теперь одно из его положений звучит так: «В случае, если спортивная дисквалификация наложена на хоккеиста решением международной федерации и препятствует его заявке для участия в чемпионате или в отдельно взятом матче, хоккеист и/или клуб при этом находятся в процессе обжалования такого решения в установленном порядке, а клуб в связи с указанным обжалованием не отстраняет хоккеиста от участия в спортивных соревнованиях по основаниям, предусмотренным подпунктом 1.5 пункта 1 статьи 58 правового регламента КХЛ, то по заявлению клуба президент КХЛ вправе допустить игрока на период обжалования решения ИИХФ». При этом клуб берет все потенциальные убытки на себя.

Источник: РИА "Новости"

Переведем с бюрократического на русский. По сути, лига обезопасила участников чемпионата от санкций со стороны ИИХФ — в том, что касается результатов матчей с участием дисквалифицированных. Если штраф примерно в полмиллиона рублей со стороны международной федерации сохранится, то для ЦСКА к Новому году наберется сумма миллионов в 20. Не стоит сомневаться, что ПХК, располагающий платежной ведомостью почти в 900 миллионов рублей, может позволить себе такие траты.

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Сама ИИХФ опровергла информацию о том, что санкции могут быть направлены против всех, кто выступает в КХЛ. Это наверняка обнадежило хоккеистов «Куньлуня» и «Барыса», которые весной должны сыграть на чемпионате мира. «Возможные санкции коснутся только Федерации хоккея России, Федотова и ЦСКА», — заявил президент ИИХФ Люк Тардиф ТАСС. То есть остальным бояться нечего.

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Фактически КХЛ попыталась задокументировать превосходство над ИИХФ в своем чемпионате: рычагов воздействия на участие Федотова в матчах в составе ЦСКА у международной федерации по-прежнему много, но исправить что-то задним числом в регламенте проще и логичнее, чем ссылаться на Генпрокуратуру.

О последующих санкциях со стороны ИИХФ только предстоит узнать, но теперь можно точно сказать, что отслуживший в ВС РФ вратарь будет выступать за красно-синих и до Нового года. Свежей поправкой в регламент лига разрешила это официально, проигнорировав решение международной федерации. Последующие санкции и штрафы большего размера, нежели 5000 швейцарских франков, по-прежнему проблема. Но решать ее теперь будут не в авральном порядке, а по мере поступления.

Автор: Артур Хайруллин

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