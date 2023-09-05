ЦСКА — «Металлург»: голкипер армейцев Федотов второй матч подряд начнёт в запасе

Игра пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» сегодня, 5 сентября, и начнётся в 19:30 мск.

Вратарь армейского клуба Иван Федотов, как и в матче с «Адмиралом» (4:1), начнёт встречу на скамейке запасных. В старте сыграет Александр Шарыченков, который во встрече с дальневосточным клубом отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.