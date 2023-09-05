«Металлург» обыграл ЦСКА и одержал первую победу в нынешнем сезоне КХЛ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» со счетом 4:2 победил московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу на «ЦСКА-Арене» посетили 5 220 зрителей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456276094&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Акользин (16-я минута), Денис Зернов (21), Семен Кошелев (33) и Никита Коростелев (40). У проигравших голы забили Сергей Плотников (12) и Павел Карнаухов (32). Плотников, выступающий за армейцев с лета 2021 года, забросил 50-ю шайбу в составе команды.

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Голкипер Иван Федотов во второй раз подряд остался в запасе ЦСКА, ранее он провел игру на скамейке против владивостокского «Адмирала» (4:1). КХЛ одобрила включение голкипера в заявку на первый матч сезона между ЦСКА и казанским «Ак Барсом» (2:5), несмотря на санкции со стороны Международной федерации хоккея из-за решения признать действующим контракт игрока с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия».

ЦСКА потерпел второе поражение в трех матчах на старте сезона. «Металлург» одержал первую победу в текущем регулярном чемпионате, в своем стартовом матче команда на выезде проиграла екатеринбургскому «Автомобилисту» (2:3 в овертайме).