«Металлург» обыграл ЦСКА и одержал первую победу в нынешнем сезоне КХЛ
Голкипер Иван Федотов во второй раз подряд остался в запасе ЦСКА.
Голкипер Иван Федотов во второй раз подряд остался в запасе ЦСКА.
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» со счетом 4:2 победил московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу на «ЦСКА-Арене» посетили 5 220 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Акользин (16-я минута), Денис Зернов (21), Семен Кошелев (33) и Никита Коростелев (40). У проигравших голы забили Сергей Плотников (12) и Павел Карнаухов (32). Плотников, выступающий за армейцев с лета 2021 года, забросил 50-ю шайбу в составе команды.
Голкипер Иван Федотов во второй раз подряд остался в запасе ЦСКА, ранее он провел игру на скамейке против владивостокского «Адмирала» (4:1). КХЛ одобрила включение голкипера в заявку на первый матч сезона между ЦСКА и казанским «Ак Барсом» (2:5), несмотря на санкции со стороны Международной федерации хоккея из-за решения признать действующим контракт игрока с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия».
ЦСКА потерпел второе поражение в трех матчах на старте сезона. «Металлург» одержал первую победу в текущем регулярном чемпионате, в своем стартовом матче команда на выезде проиграла екатеринбургскому «Автомобилисту» (2:3 в овертайме).
В следующем матче «Металлург» на выезде встретится с московским «Динамо» 7 сентября. ЦСКА на следующий день сыграет в гостях против «Нефтехимика» из Нижнекамска.