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5 сентября, источник: Чемпионат.com

Невероятный гол в прыжке прибил ЦСКА! Чемпионы КХЛ проиграли второй топ-матч подряд

«Магнитка» провела шикарную встречу и увезла победу из Москвы.

ЦСКА
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Источник: PHOTO.KHL.RU

После победы над «Адмиралом» ЦСКА продолжил домашнюю серию игрой с «Металлургом» — соперником армейцев по финалу Кубка Гагарина — 2022. Иван Федотов — главный ньюсмейкер последнего месяца в КХЛ — вновь остался в запасе, и это выглядело логичным спортивным решением после шикарной игры Александра Шарыченкова в прошлой встрече.

Армейцы открыли счёт в середине первого периода. Позиционное давление хозяев завершилось броском Сергея Плотникова, шайба попала в защитника Робина Пресса и юркнула в ворота.

Затем на авансцену вышел форвард «Магнитки» Максим Карпов, который просто взял и сделал два гола для своей команды. Сначала, несколько смен спустя после шайбы Плотникова, Карпов играючи разобрался с молодой парой защитников ЦСКА Брютов — Грудинин и выложил идеальный пас на Павла Акользина.

А на 10-й секунде второго периода Карпов одним движением преобразовал дальний пас Хабарова в выход «в ноль» для Дениса Зернова, и последний изящно переиграл Шарыченкова.

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«Магнитка» вышла вперёд, и совершенно по делу. ЦСКА выглядел каким-то вяловатым и непривычно много ошибался, тогда как уральцы летали по площадке и симпатично играли в пас на скоростях. Впрочем, такой расклад не помешал в середине периода хозяевам счёт сравнять: Павел Карнаухов броском с острого угла нашёл щёлку между штангой и телом Артёма Загидулина.

Тренерский штаб «Металлурга» внезапно решил оспорить легитимность взятия ворот. Оказалось, что видеотренеры подсказали Андрею Разину, что за пару секунд до гола шайба покинула площадку — с этого сезона тренерам разрешается брать подобный челлендж. Но повтор ясно дал понять, что видеотренеры ошиблись, гол был засчитан, а «Магнитка» ещё и осталась в меньшинстве. Но нимало не расстроилась и даже забила гол! Семён Кошелев полностью обыграл действовавшего на возврате защитника Владислава Провольнева и положил настоящий шедевр, нанеся финальный бросок в прыжке.

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Следом у ЦСКА последовало два большинства подряд — безрезультатно. А вот «Металлург» под занавес периода наказал Окулова за подножку голом. «Магнитка» заставила армейцев прижаться к воротам, Зернов пасом из-за ворот нашёл неприкрытого Коростелёва, и тот вколотил шайбу в угол. Гости повели 4:2 после двух периодов.

В третьем периоде ЦСКА не удалось даже намекнуть на камбэк. Армейцы старались играть в давление, но «Металлург» справлялся с ним без проблем, при этом уральцы не думали закрываться и уходить в оборону. В результате заключительный отрезок оказался безголевым, «Магнитка» спокойно довела дело до победы. Ну, а ЦСКА потерпел второе поражение в трёх матчах сезона, снова уступив восточной топ-команде.

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ЦСКА
2:4
1:1, 1:3, 0:0
Металлург
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