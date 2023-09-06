ЦСКА угодил в яму. Как быстро чемпион сумеет из нее выбраться?

Два поражения в трех матчах, неудачи с клубами, которые считаются претендентами на выход в плей-офф. Длинное собрание после игры с «Металлургом» и нервный главный тренер. Что же происходит с ЦСКА? Можно ли говорить о кризисе? Пока паниковать рано, но признаем, что легко из ямы не выбраться.

В пробуксовке армейского клуба ничего удивительного нет. Команда собралась позже всех, мало играла в хоккей, готовилась по своему расписанию, а игроки ходили счастливыми от того, в какие условия они попали. Но если соперники пережили все самые трудные моменты в последний месяц лета, то ЦСКА их сейчас только нагоняет. Организм хоккеистов только-только адаптируется к новому режиму, ноги еще не бегут в полную силу, а голова чуть-чуть тормозит с решениями. Все нормально, в начале сентября можно играть не слишком удачно, мы же прекрасно видим, хоккеисты какого уровня собраны в команде.

Но в подборе игроков есть и серьезный минус. Это как в единоборствах. Почему проигрывают чемпионы мира по боксу? Они ведь были на вершине, готовятся по прежней программе, а приходит какой-нибудь новый спортсмен и выносит их. Разные причины. Мотивация приходить в зал в 6 утра и уходить поздно вечером уже не та. Сам спортсмен не становится моложе, а конкурируют с ним более свежие соперники. Ты вроде бы делаешь то же самое, а эффекта нет.

К ЦСКА это тоже можно применить. Есть мысль, что клуб совершенно напрасно отказался хотя бы от средней ротации. Сохранили прежних игроков, но все те, у кого уже два кубка, не слишком голодны для того, чтобы биться еще за один трофей. Если хочется, сделают все, но большая разница, когда ты идешь за первым титулом, по сравнению с тем, если у тебя уже есть перстни. Может быть, лучше было бы взять четыре-пять человек, которые тоже хотят выиграть. Даже пожертвовав какими-то прежними лидерами. Риск? Конечно, риск. Но все же считают, что Сергей Федоров — гений, а не пользуется плодами кропотливой работы Дмитрия Квартальнова и Игоря Никитина. Верьте тогда, что он и с другими хоккеистами добьется успеха.

Стоит отметить и довольно показательные моменты, но уверен, что их видит и тренерский штаб. Например, явно не в лучшей форме среднее (по меркам ЦСКА) звено команды. Не видно Андрея Светлакова, тяжело набирает форму Максим Мамин, никак не может вернуть уверенность в своих силах Максим Соркин. А еще не играет Антон Слепышев, получивший глупую травму на сборах. Он ведь поломался во время футбольной двусторонки. Причем чуть ли не за пару минут до конца занятий.

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Эмоции перехлестывают Владислава Каменева, хотя на Кубке мэра это шло на пользу команде. Но летние турниры давно надо забыть, они не имеют никакого отношения к сезону.

Но самое главное, что хоккеисты обороны стали совершать какие-то удивительно простые ошибки. И ладно Владимир Грудинин. Молодые под давлением, постоянно рискуют оказаться в запасе и потому немного нервничают. Но ведь плохие решения принимают Даррен Диц, Никита Нестеров и Фредерик Классон.

Насколько долго затянется кризис? Может быть, поражения приведут в чувство хоккеистов. Им надоест выходить со льда в плохом настроении, разонравится выслушивать собрания Федорова, и они забудут, что уже много выиграли. И пойдут за новым титулом, как будто в первый раз. Только конкуренты-то не стояли на месте, а стали сильнее.