«Барыс» представил состав на первый выезд в сезоне КХЛ
Столичный «Барыс» представил состав на первую выездную серию в текущем сезоне КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
БарысКХЛ: таблица и календарь
Столичный «Барыс» представил состав на первую выездную серию в текущем сезоне КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Столичный клуб проведет три матча в рамках предстоящего выезда. 7 сентября «Барыс» сыграет в Новосибирске с «Сибирью». 9 сентября столичный клуб ожидает встреча в Омске с «Авангардом». 11 сентября «Барыс» проведет в Москве матч с «Динамо».
Вратари: Даниил Кудимов, Эдвард Паскуале, Андрей Шутов.
Защитники: Тамирлан Гайтамиров, Алекс Грант, Самат Данияр, Кирилл Никитин, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев, Кирилл Полохов, Давид Скленичка, Егор Шалапов.
Нападающие: Алихан Асетов, Райли Барбер, Александр Борисевич, Джереми Бракко, Дмитрий Гурков, Динмухамед Кайыржан, Джозеф ЛаБейт, Батырлан Муратов, Алихан Омирбеков, Понтус Оберг, Михаил Рахманов, Роман Старченко, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.
Нападающий Кирилл Савицкий пропустит ближайшие матчи столичного клуба.
Расписание матчей (по времени Астаны):
Напомним, на старте сезона «Барыс» на своем льду уступил «Салавату Юлаеву» (2:3) и «Сибири» (4:5 ОТ).