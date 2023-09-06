«Барыс» представил состав на первый выезд в сезоне КХЛ

Столичный клуб проведет три матча в рамках предстоящего выезда. 7 сентября «Барыс» сыграет в Новосибирске с «Сибирью». 9 сентября столичный клуб ожидает встреча в Омске с «Авангардом». 11 сентября «Барыс» проведет в Москве матч с «Динамо».