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19:30
Куньлунь
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43
19:00
Нефтехимик
Северсталь
35
19:00
Ак Барс
Сочи
13
19:00
Локомотив
Трактор
ОТ
32
19:00
Витязь
Адмирал
Б
21
18:00
Лада
Салават Юлаев
25
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22:01 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты СКА потерпели первое поражение в сезоне

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:4 проиграл нижегородскому «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 500 зрителей.

Торпедо
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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Атанасов (6-я минута), Владислав Фирстов (24), Кирилл Воронин (52) и Николай Коваленко (59). У проигравших голы забили Святослав Гребенщиков (5), Василий Глотов (57) и Александр Никишин (60).

СКА потерпел первое поражение в нынешнем сезоне КХЛ. До этого петербургская команда победила в гостях московское «Динамо» (2:1) и тольяттинскую «Ладу» (3:0). «Торпедо» одержало вторую победу подряд, в своем стартовом матче игроки нижегородского клуба на выезде одолели ярославский «Локомотив» (5:2).

Следующий матч СКА вновь проведет на чужом льду, 8 сентября петербургская команда сыграет против «Локомотива». «Торпедо» в этот же день примет минское «Динамо».

В других матчах игрового дня уфимский «Салават Юлаве» в гостях победил «Ладу» (5:2), «Сочи» на выезде одолел казанский «Ак Барс» (3:1), «Локомотив» дома взял верх над челябинским «Трактором» (3:2 ОТ), череповецкая «Северсталь» на чужом льду справилась с «Нефтехимиком» из Нижнекамска (5:3), подмосковный «Витязь» в домашней игре победил владивостокский «Адмирал» (2:1 Б), китайский «Куньлунь Ред Стар» дома переиграл минское «Динамо» (4:3), московский «Спартак» в родных стенах был сильнее хабаровского «Амура» (5:3).

Торпедо
4:3
1:1, 1:0, 2:2
СКА
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