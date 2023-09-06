Хоккеисты СКА потерпели первое поражение в сезоне

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Атанасов (6-я минута), Владислав Фирстов (24), Кирилл Воронин (52) и Николай Коваленко (59). У проигравших голы забили Святослав Гребенщиков (5), Василий Глотов (57) и Александр Никишин (60).
СКА потерпел первое поражение в нынешнем сезоне КХЛ. До этого петербургская команда победила в гостях московское «Динамо» (2:1) и тольяттинскую «Ладу» (3:0). «Торпедо» одержало вторую победу подряд, в своем стартовом матче игроки нижегородского клуба на выезде одолели ярославский «Локомотив» (5:2).
Следующий матч СКА вновь проведет на чужом льду, 8 сентября петербургская команда сыграет против «Локомотива». «Торпедо» в этот же день примет минское «Динамо».
В других матчах игрового дня уфимский «Салават Юлаве» в гостях победил «Ладу» (5:2), «Сочи» на выезде одолел казанский «Ак Барс» (3:1), «Локомотив» дома взял верх над челябинским «Трактором» (3:2 ОТ), череповецкая «Северсталь» на чужом льду справилась с «Нефтехимиком» из Нижнекамска (5:3), подмосковный «Витязь» в домашней игре победил владивостокский «Адмирал» (2:1 Б), китайский «Куньлунь Ред Стар» дома переиграл минское «Динамо» (4:3), московский «Спартак» в родных стенах был сильнее хабаровского «Амура» (5:3).