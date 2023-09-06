Хоккеисты СКА потерпели первое поражение в сезоне

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Атанасов (6-я минута), Владислав Фирстов (24), Кирилл Воронин (52) и Николай Коваленко (59). У проигравших голы забили Святослав Гребенщиков (5), Василий Глотов (57) и Александр Никишин (60).

СКА потерпел первое поражение в нынешнем сезоне КХЛ. До этого петербургская команда победила в гостях московское «Динамо» (2:1) и тольяттинскую «Ладу» (3:0). «Торпедо» одержало вторую победу подряд, в своем стартовом матче игроки нижегородского клуба на выезде одолели ярославский «Локомотив» (5:2).

Следующий матч СКА вновь проведет на чужом льду, 8 сентября петербургская команда сыграет против «Локомотива». «Торпедо» в этот же день примет минское «Динамо».