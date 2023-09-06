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6.09
Куньлунь
Динамо Мн
43
6.09
Нефтехимик
Северсталь
35
6.09
Ак Барс
Сочи
13
6.09
Локомотив
Трактор
ОТ
32
6.09
Витязь
Адмирал
Б
21
6.09
Лада
Салават Юлаев
25
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6 сентября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели первое поражение в новом сезоне КХЛ

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели первое поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Куньлунь
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Источник: БЕЛТА

В среду подопечные Дмитрия Квартальнова, стартовавшие в сезоне с двух побед, встречались в Мытищах с «Куньлунем», который до этой игры также не терпел поражений. Первый период матча закончился вничью 1:1 — минчане открыли счет усилиями Виталия Пинчука, но лидерство нашей команды продлилось всего минуту. В следующей трети зрители также увидели две заброшенные шайбы, но на этот раз обе влетели в ворота голкипера «Динамо» Дилана Фергюсона. В заключительном игровом отрезке Ник Меркли сократил отставание минчан до минимума, но очень быстро хозяева вернули себе перевес в два гола. За 20 секунд до сирены чужие ворота поразил Ник Энас, но времени на отыгрыш у «зубров» уже не было. В итоге 3:4, минчане уступают впервые в сезоне.

Первое в регулярном чемпионате выездное турне динамовцев продолжится 8 сентября в Нижнем Новгороде, где «зубров» будет принимать «Торпедо».

Куньлунь
4:3
1:1, 2:0, 1:2
Динамо Мн
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