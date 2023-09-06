Хоккеисты минского «Динамо» потерпели первое поражение в новом сезоне КХЛ

В среду подопечные Дмитрия Квартальнова, стартовавшие в сезоне с двух побед, встречались в Мытищах с «Куньлунем», который до этой игры также не терпел поражений. Первый период матча закончился вничью 1:1 — минчане открыли счет усилиями Виталия Пинчука, но лидерство нашей команды продлилось всего минуту. В следующей трети зрители также увидели две заброшенные шайбы, но на этот раз обе влетели в ворота голкипера «Динамо» Дилана Фергюсона. В заключительном игровом отрезке Ник Меркли сократил отставание минчан до минимума, но очень быстро хозяева вернули себе перевес в два гола. За 20 секунд до сирены чужие ворота поразил Ник Энас, но времени на отыгрыш у «зубров» уже не было. В итоге 3:4, минчане уступают впервые в сезоне.