Челябинский «Трактор» в овертайме уступил ярославскому «Локомотиву»
В овертайме победный бросок на счету Артура Каюмова.
Локомотив
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В овертайме победный бросок на счету Артура Каюмова.
Челябинский «Трактор» на выезде в овертайме уступил ярославскому «Локомотиву», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).
У хозяев отличились Егор Аверин (10:29) и оформивший дубль Артур Каюмов (58:32 и 64:35). В составе «черно-белых» шайбу дважды забросил Семен Дер-Аргучинцев (28:17 и 54:43).
В следующем матче, который состоится 8 сентября, челябинский клуб отправится в гости к подмосковному «Витязю».