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09:07 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинский «Трактор» в овертайме уступил ярославскому «Локомотиву»

В овертайме победный бросок на счету Артура Каюмова.

Локомотив
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Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

Челябинский «Трактор» на выезде в овертайме уступил ярославскому «Локомотиву», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

У хозяев отличились Егор Аверин (10:29) и оформивший дубль Артур Каюмов (58:32 и 64:35). В составе «черно-белых» шайбу дважды забросил Семен Дер-Аргучинцев (28:17 и 54:43).

В следующем матче, который состоится 8 сентября, челябинский клуб отправится в гости к подмосковному «Витязю».

Локомотив
3:2ОТ
1:0, 0:1, 1:1
Трактор
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