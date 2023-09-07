Челябинский «Трактор» в овертайме уступил ярославскому «Локомотиву»

Челябинский «Трактор» на выезде в овертайме уступил ярославскому «Локомотиву», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

У хозяев отличились Егор Аверин (10:29) и оформивший дубль Артур Каюмов (58:32 и 64:35). В составе «черно-белых» шайбу дважды забросил Семен Дер-Аргучинцев (28:17 и 54:43).