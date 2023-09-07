В Новосибирске первый матч КХЛ в новом ЛДС пройдет 7 сентября

На официальном сайте клуба указано, что матч состоится в 19:30 по местному времени. В честь этого события хоккеисты «Сибири» выйдут на лёд в специальной форме, приуроченной к открытию нового ЛДС.

Одним из первых обновленный комплект на себя примерил нападающий Владимир Бутузов. На джерси по традиции центральное место занимает главный символ «Сибири» — снежинка. «Изюминкой» специальной формы стал рисунок витражей новой ледовой арены.

Напомним, что «Сибирь» в нынешней регулярке уже успела встретиться с «Барысом». «Снеговики» одержали волевую победу в овертайме со счетом 4:5, уступая по ходу игры 0:3.

Ранее «Прецедент» сообщал, что администратор клуба болельщиков ХК «Сибирь» умерла в день последнего матча на старом ЛДС. Редакция также писала о том, что УФАС выявило нарушение при торгах по уборке «Сибирь-Арены».