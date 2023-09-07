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12:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Куньлунь» идет на первом месте. Латвийский тренер диктует американцам свою волю

Китайский клуб одержал три победы в трех матчах на старте КХЛ.

КуньлуньКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК «Куньлунь»

Неужели китайский клуб попадет в плей-офф?

Китайский клуб, который базируется в Мытищах, показал лучший старт за все время выступления в КХЛ. Получается, появился новый клуб, который будет бороться за место в плей-офф? Пока торопиться с такими прогнозами не стоит, хотя есть позитивные изменения, по сравнению с прошлыми годами.

Едва ли не впервые за последние годы у «Куньлуня» было понятное тренерское назначение. Виктор Игнатьев долго шел к первой самостоятельной работе, получив крутой опыт в разных командах лиги. Но самое главное, что он одно время трудился в китайском клубе ВХЛ и четко понимает все слабости системы. Раньше в «Куньлуне» принимали какие-то нелепые решения. Занатта, Айрленд, да даже Ковалев. Объяснить назначение этих специалистов было невозможно. Да и этим летом в клубе колебались. Говорят, что едва не вернули Горди Дуайера, который провалился в минском «Динамо», а до этого работал в «Медвешчаке».

К счастью, хватило разума не совершать очередную ошибку, а дать шанс человеку, который готов к работе.

«Куньлунь» не похож на другие команды лиги. Да, и в российских системах иногда трудно разобраться, но китайцы все равно стоят особняком. Никто не понимает, зачем клубу уже который год играть в России. Ради чего? Какая польза для китайского хоккея в этом? Да, сборная получает хорошую практику перед международными стартами, но вы уверены, что в Китае до этого есть кому какое-то дело?

Источник: ХК «Куньлунь»

Игроки, подписывающие контракт с клубом, прекрасно понимают, что у менеджеров нет четкого понимания задач. Выступление в КХЛ важно, но за поражения не ругают. Если ты не попал в плей-офф, то этого никого не волнует, а главная задача сыграть на чемпионате мира и, как в этом сезоне, пройти олимпийскую квалификацию. В итоге хоккеисты воспринимали контракт с клубом как приз. Получаешь деньги, живешь в стране, где все дешево по сравнению с их родными местами, играешь в хоккей, но особо не усердствуешь. Красота же.

Виктор Игнатьев старается изменить философию. Говорят, что сейчас хоккеисты китайского клуба тренируются очень серьезно, а главный им постоянно напоминает, что у него есть все возможности применить санкции к тем, кто не планирует серьезно относиться к своей работе. Какие? Это пока непонятно, но Игнатьева слушают и стараются не испортить с ним отношения.

Он, кстати, по рассказам, выработал особую стратегию отношений. Тренер насмотрелся на хитрости игроков и пресекает любые попытки расслабиться. При этом тверд в решениях, однако не строит себя не пойми кого, отдавая приказы и равнодушно ожидая их исполнения. Игнатьев жесткий, но в меру. То есть сейчас в «Куньлуне» все понимают, что у них хороший специалист, который просто так не начнет истерику. Помогает и идеальное знание трех языков. Ну, латвийский, наверное, пока не пригодился, однако, английский и русский помогают ему в работе.

Источник: ХК «Куньлунь»

Есть и еще важная деталь хорошего старта. В составе есть настоящие звезды по меркам КХЛ. Это и Спенсер Фу, и Брэндон Ип, и Джереми Смит. А уж приглашение Райана Меркли — вообще сенсация. И он уже в матче с минским «Динамо» показал, что превосходит многих в лиге.

Но пока еще рано говорить, что «Куньлунь» попадает в плей-офф. Игроков мало, фарм-клуба и молодежки нет, а скоро придется летать по России, и это всегда сказывалось пагубно на команде. Но есть надежда, что Виктор Игнатьев знает, как пережить кризис.

Зато хотя бы сейчас «Куньлунь» играет очень интересно. На уровне «Северстали», «Торпедо» и «Спартака». Пусть и дальше так продолжает.

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