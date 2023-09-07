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Хоккей. КХЛ. Все результаты
15:06 (мск), источник: Vesti.kz

Определен лучший хоккеист Казахстана

Спортивные журналисты определили лучшего хоккеиста прошедшего сезона. На это звание номинировались не только казахстанцы, но и выступающие за отечественные клубы легионеры, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанской федерации хоккея.

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Источник: icehockey.kz

По традиции за первое место начислялось три очка, за второе — два, за третье — одно.

По итогам опроса лучшим хоккеистом Казахстана сезона-2022/2023 стал вратарь «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Шутов.

Отмечается, что победа Шутова в опросе неслучайна и была прогнозируема, о чем свидетельствует количество набранных очков голкипером — 61 (15 спортивных журналистов признали его лучшим, пятеро поставили на второе место, и шестеро на третье), что составляет более чем 55% от общего возможного количества очков.

Сразу два хоккеиста заняли второе место — это защитник «Барыса» Адиль Бекетаев и теперь уже новобранец магнитогорского «Металлурга» нападающий Максим Мухаметов. Оба набрали по 39 очков.

Новоиспеченный форвард «Магнитки» Никита Михайлис стал четвертым в опросе, набрав 18 очков.
Топ-5 замкнул восходящая звезда казахстанского хоккея из «Барыса» Батырлан Муратов — в его активе 17 баллов.

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