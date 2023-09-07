Определен лучший хоккеист Казахстана

Источник: icehockey.kz

По традиции за первое место начислялось три очка, за второе — два, за третье — одно.

По итогам опроса лучшим хоккеистом Казахстана сезона-2022/2023 стал вратарь «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Шутов.

Отмечается, что победа Шутова в опросе неслучайна и была прогнозируема, о чем свидетельствует количество набранных очков голкипером — 61 (15 спортивных журналистов признали его лучшим, пятеро поставили на второе место, и шестеро на третье), что составляет более чем 55% от общего возможного количества очков.

Сразу два хоккеиста заняли второе место — это защитник «Барыса» Адиль Бекетаев и теперь уже новобранец магнитогорского «Металлурга» нападающий Максим Мухаметов. Оба набрали по 39 очков.