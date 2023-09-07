«Барыс» набрал одно очко, но потерпел третье поражение в КХЛ
Казахстанский «Барыс» проиграл новосибирской «Сибири» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» проиграл новосибирской «Сибири» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Основное время встречи, прошедшей в Новосибирске, завершилось вничью — 0:0. Овертайм также не выявил сильнейшего, а вот в серии буллитов удача улыбнулась хозяевам льда — 2:1.
Несмотря на третье поражение подряд «Барыса», стоит отметить игру вратаря астанчан и сборной Казахстана Андрея Шутова. Он неоднократно выручал свою команду и не дрогнул в конце третьего периода, а также в начале овертайма, когда соперник играл в большинстве в 5 на 3. Неслучайно его признали лучшим хоккеистом Казахстана сезона-2022/2023.
Напомним, что команды встречались 4 сентября в Астане, где хозяева льда потерпели поражение в овертайме — 4:5. В стартовом же матче подопечные Андрея Скабелки уступили дома уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:3).
Далее «Барысу» предстоят выездные игры с омским «Авангардом» (9 сентября) и московским «Динамо» (11 сентября).