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18:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» набрал одно очко, но потерпел третье поражение в КХЛ

Казахстанский «Барыс» проиграл новосибирской «Сибири» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

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Источник: ХК «Барыс»

Основное время встречи, прошедшей в Новосибирске, завершилось вничью — 0:0. Овертайм также не выявил сильнейшего, а вот в серии буллитов удача улыбнулась хозяевам льда — 2:1.

Несмотря на третье поражение подряд «Барыса», стоит отметить игру вратаря астанчан и сборной Казахстана Андрея Шутова. Он неоднократно выручал свою команду и не дрогнул в конце третьего периода, а также в начале овертайма, когда соперник играл в большинстве в 5 на 3. Неслучайно его признали лучшим хоккеистом Казахстана сезона-2022/2023.

Напомним, что команды встречались 4 сентября в Астане, где хозяева льда потерпели поражение в овертайме — 4:5. В стартовом же матче подопечные Андрея Скабелки уступили дома уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:3).

Далее «Барысу» предстоят выездные игры с омским «Авангардом» (9 сентября) и московским «Динамо» (11 сентября).

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1:0Б
0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Барыс
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