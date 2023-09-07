«Пока не дошли до победы». Скабелка — о третьем поражении «Барыса» в КХЛ

Основное время встречи, прошедшей в Новосибирске, завершилось вничью 0:0. В овертайме команды также не смогли забить. А вот серию буллитов лучше исполнили хозяева льда.

— Наверное, надо начать не с игры, а выразить соболезнования в такой день. Во-вторых, хочу поздравить новосибирских болельщиков со знаменательным событием. Такой грандиозный дворец, я думаю, город и болельщики заслужили, я надеюсь, будет заполняться полностью. По игре я сажу, что играли лучше, чем дома мы. Сегодня был хороший матч, были достаточно неплохие моменты, но не смогли их реализовать. Тем не менее, благодарен ребятам. В конце матча получился непростой момент: мы играли 2 минуты 3 на 5. И я скажу, что сегодня мы добыли очко. Если дома мы его потеряли, то здесь забрали. К сожалению, пока не дошли до победы. Но я уверен, с такой самоотдачей и игрой это все придет. Готовимся к следующим матчам, — приводит слова Скабели «Шайба.kz».

— Сегодня «на ноль» сыграл Андрей Шутов. То, что он успешно провел чемпионат мира позволяет ему быть, как минимум, вторым?

— Все зависит от него, он молодец, сегодня сыграл отличный матч, хорошо провел предсезонную подготовку.

— Чемпионат мира стал для него толчком?

— Я думаю, для многих он стал толчком. Но для Андрея Шутова это не первый чемпионат мира. Он в позапрошлом году уже играл. Здесь, я думаю, он просто окреп, стал сильнее как вратарь, ментально стал сильнее. И это касается не только его, это многих ребят касается: Батырлана Муратова, Алихана Омирбекова. Все, которые съездили на чемпионат мира, стали сильнее.

— С чем связываете такую разницу в результативности?

— Я скажу, у нас, наверное, более открытый хоккей был в плане моментов. И плюс с нашей стороны хорошая реализация большинства. Со стороны «Сибири» не знаю, кто помогал, старик Хоттабыч, наверное. Залетали рикошеты, но сегодня ни одного рикошета и ни одного большинства. Мы 3 из 4 забили в большинстве, один гол отменили, который мы забили. Наверное, когда играешь с одной командой матчи, более детально обращаешь внимание на то, за счет чего ты забивал или пропускал.

— Можете сравнить по атмосфере две арены «Сибири»?

— По атмосфере я большой разницы не увидел. Она, конечно, есть, тут просто акустика другая, но то же самое: такое же яркое и эмоциональное боление за свою команду. Еще раз поздравляю болельщиков с таким грандиозным для города объектом. Я еще рад, что мне довелось открывать новую арену. Жаль, не удалось войти в историю как победитель на новой арене.

— Насколько обращали внимание сегодня на меньшинство «Сибири»? В прошлом матче практически все залетело, все здорово было реализовано. Но очень было много выходов 2 в 1.

— Еще раз говорю: мы немножко разобрали, но у нас не «залетало», мы забивали хорошие голы. Залетало у «Сибири». Рикошеты от коньков — это залетает, а когда в пустые ворота забивают при розыгрыше — это хорошие голы. Не знаю, как вам ответить, мы две игры сыграли, третья будет другая. Это как плей-офф. Готовимся к каждому сопернику.

— Как вам технические характеристики арены? Лед, отскок от борта.

— Вы знаете, утром был хороший лед, на игре не очень. Ну это не только для нас, и для «Сибири». Это не оправдание, качество льда было вечером гораздо хуже, чем утром. Может, это связано с тем, что полный стадион, службы пока еще не привыкли к перепаду температур, когда утром пустой дворец, а вечером полный.

Отметим, что для «Барыса» это поражение стало третьим в новом сезоне КХЛ. Ранее астанчане также уступили «Сибири» на своем льду (4:5 в овертайме) и дома проиграли на старте «регулярки» уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:3).