Хоккейная «Сибирь» обыграла «Барыс» в первом домашнем матче на новой арене

Напомним, в понедельник в Астане в матче «Сибири» и «Барыса» в основное время было забито восемь шайб. Голевой феерии болельщики новосибирской команды ждали и в первом домашнем матче, однако, ни в одном из периодов заброшенных шайб зрители не увидели, несмотря на то, что после двух грубых эпизодов со стороны хоккеистов «Барыса» последнюю минуту основного времени и первую минуту овертайма «Сибирь» имела преимущество на льду в два игрока..