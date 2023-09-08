Хоккейная «Сибирь» обыграла «Барыс» в первом домашнем матче на новой арене
Победитель встречи определился в серии буллитов.
Победитель встречи определился в серии буллитов.
Вечером в четверг ХК «Сибирь» в рамках первого домашнего матча на новой ледовой арене принимал «Барыс» из Астаны.
Перед началом встречи на стадионе прошло красночное шоу, после чего во время исполнения гимна на стадионе прозвучало десятитысячное «Славься, Сибирь!».
Напомним, в понедельник в Астане в матче «Сибири» и «Барыса» в основное время было забито восемь шайб. Голевой феерии болельщики новосибирской команды ждали и в первом домашнем матче, однако, ни в одном из периодов заброшенных шайб зрители не увидели, несмотря на то, что после двух грубых эпизодов со стороны хоккеистов «Барыса» последнюю минуту основного времени и первую минуту овертайма «Сибирь» имела преимущество на льду в два игрока..
Дополнительная пятиминутка тоже не внесла ясности, и всё решилось в серии послематчевых бросков, где удача была на стороне хозяев. Победную шайбу забросил Тейлор Бек.
Следующий матч «Сибирь» проведёт также на домашней арене в субботу, 9 сентября. Соперником подопечных Дэвида Немировски станет «Автомобилист» из Екатеринбурга.