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Адмирал
26
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Нефтехимик
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15
8.09
Ак Барс
Куньлунь
51
8.09
Торпедо
Динамо Мн
64
8.09
Локомотив
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8 сентября, источник: ТАСС

«Спартак» со счетом 2:6 проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Владивостокский «Адмирал» со счетом 6:2 на выезде обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 3 517 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе «Адмирала» отметились Джованни Фьоре (1-я минута), Данил Файзуллин (6), Даниил Гутик (12, 35), Павел Шэн (53), Павел Варфоломеев (20). У «Спартака» отличились Николай Голдобин (8), Шэйн Принс (14). После третьей шайбы «Адмирала» вратаря «Спартака» Андрея Кареева сменил Патрик Рибар.

Голдобин забросил шайбу в четвертой игре подряд и стал новым рекордсменом «Спартака» в КХЛ по количеству матчей подряд с голами. В четырех встречах он забросил шесть шайб и является лучшим снайпером регулярного чемпионата. «Адмирал» одержал первую победу в текущем сезоне.

Перед началом матча состоялась торжественная церемония поднятия свитера бывшего нападающего «Спартака» Алексея Костылева. Он выступал за красно-белых с 1975 по 1981 год и стал в составе команды чемпионом СССР в 1976 году. Костылев забросил победную шайбу в матче с горьковским «Торпедо» (8:5), после которого «Спартак» оформил чемпионство.

«Спартак» с четырьмя очками после четырех матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» набрал три очка в трех играх и располагается на восьмой строчке в Восточной конференции. В следующем матче «Спартак» 12 сентября на выезде сыграет с петербургским СКА, «Адмирал» в тот же день в гостях встретится с нижегородским «Торпедо».

Федотов помог ЦСКА победить, СКА проиграл второй раз подряд

Петербургский СКА уступил ярославскому «Локомотиву» (2:3) и потерпел второе поражение подряд. Казанский «Ак Барс» нанес первое поражение в сезоне китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» (5:1). В лидеры Западной конференции вышло нижегородское «Торпедо», обыгравшее минское «Динамо» (6:4). Еще в одном матче игрового дня челябинский «Трактор» со счетом 3:2 на выезде обыграл подмосковный «Витязь».

Московский ЦСКА на выезде со счетом 5:1 обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Ворота армейцев защищал Иван Федотов, который вышел в стартовом составе впервые с матча за Кубок Открытия с казанским «Ак Барсом» (2:5). Ранее КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч ЦСКА — «Ак Барс», в защиту игрока выступила Генеральная прокуратура РФ, которая направила в Федерацию хоккея России (ФХР), ЦСКА и КХЛ предупреждение о недопустимости нарушения прав хоккеиста на труд. Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала ФХР на 5 тыс. швейцарских франков. 7 сентября президент IIHF Люк Тардиф сообщил ТАСС, что при принятии решения о применении санкций будет учитываться именно появление Федотова на льду.

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова — американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

Спартак
2:6
2:3, 0:1, 0:2
Адмирал
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