Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

Четвертой остановкой по ходу выездного турне для подопечных Дмитрия Квартальнова был Нижний Новгород, где «зубров» принимало местное «Торпедо». В стартовой трети зрители стали свидетелями всего одной заброшенной шайбы за авторством динамовца Сэма Энаса, зато уже в следующем периоде голы посыпались один за другим. Хоккеисты обеих команд нанесли по три точных броска: в составе минчан свои фамилии на табло записали Вадим Мороз, Виталий Пинчук и Тимофей Ковгореня.

Заключительную 20-минутку «зубры» начинали при счете 4:3 в свою пользу, но поразить цель хотя бы однажды «бело-голубые» больше не смогли. Сохранить лидерство гостям также не удалось: в течение полутора минут в середине отрезка нижегородцы отличились сразу дважды, а на последних секундах игры еще одна шайба влетела в уже опустевшие ворота минчан. Таким образом, 4:6, «Динамо» терпит вторую неудачу кряду после двух побед на старте сезона.