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16:23 (мск), источник: Lenta.Ru

«Динамо» разгромило «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московское «Динамо» на своей арене разгромило «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 4:0. Никита Гусев и Джордан Уил отметились заброшенными шайбами во втором периоде, а Эрик О’Делл и Максим Джиошвили поразили ворота соперников в третьей двадцатиминутке.

Далее «Динамо» примет дома «Барыс» 11 сентября. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. «Сочи» в этот же день сыграет на выезде с «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Москве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4−3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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Сочи
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