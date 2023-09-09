«Автомобилист» забросил шесть шайб «Сибири» в матче КХЛ

Гости забросили в ворота соперников шесть шайб. Отличились Кертис Валк, Максим Денежкин, Стефан Да Коста и Алексей Макеев, оформивший хет-трик. Единственный гол хозяев записал на свой счет Иван Климович. Таким образом, встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «Автомобилиста».

Далее «Сибирь» сыграет дома с Амуром 13 сентября. «Автомобилист» 11 сентября сыграет в гостях с «Нефтехимиком».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456276191&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.