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16:20 (мск), источник: Lenta.Ru

«Автомобилист» забросил шесть шайб «Сибири» в матче КХЛ

«Автомобилист» разгромил на выезде «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Автомобилист
СибирьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Автомобилист"

Гости забросили в ворота соперников шесть шайб. Отличились Кертис Валк, Максим Денежкин, Стефан Да Коста и Алексей Макеев, оформивший хет-трик. Единственный гол хозяев записал на свой счет Иван Климович. Таким образом, встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «Автомобилиста».

Далее «Сибирь» сыграет дома с Амуром 13 сентября. «Автомобилист» 11 сентября сыграет в гостях с «Нефтехимиком».

Во время загрузки произошла ошибка.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4−3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

Сибирь
1:6
0:1, 1:2, 0:3
Автомобилист
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