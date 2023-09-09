Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Витязь
Металлург
34
Хоккей. КХЛ
16:30
Лада
Амур
51
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Барыс
41
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Автомобилист
16
Хоккей. КХЛ
13:00
Динамо
Сочи
40
Хоккей. КХЛ
10.09
Куньлунь
ЦСКА
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
16:30
Лада
Амур
51
14:00
Авангард
Барыс
41
13:30
Сибирь
Автомобилист
16
13:00
Динамо
Сочи
40
8.09
Спартак
Адмирал
26
8.09
Нефтехимик
ЦСКА
15
8.09
Ак Барс
Куньлунь
51
8.09
Торпедо
Динамо Мн
64
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:02 (мск), источник: ТАСС

«Лада» обыграла «Амур» и одержала первую победу после возвращения в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1.

Лада
АмурКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Амур"

ТАСС, 9 сентября. Тольяттинская «Лада» со счетом 5:1 победила хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Фисенко (6-я минута), Скотт Космачук (37), Остап Сафин (46), Трой Джозефс (48) и Николай Глухов (58). У «Амура» отличился Александр Хохлачев (47). Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег» Космачук забросил первую шайбу в КХЛ, он перешел в «Ладу» перед началом нынешнего сезона. Хохлачев, перешедший перед началом сезона из «Спартака» в «Амур», забил третий гол в третьем матче за хабаровский клуб.

«Лада» одержала первую победу после возвращения в КХЛ, ранее в нынешнем сезоне команда проиграла дома челябинскому «Трактору» (1:2), петербургскому СКА (0:3) и уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:5). Решение о включении тольяттинского клуба в состав участников чемпионата было принято на заседании совета директоров КХЛ в апреле этого года. В КХЛ «Лада» выступала в 2008—2010, 2014−2018 годах, ее лучшим результатом является выход в первый раунд Кубка Гагарина в сезоне-2008/09. В прошлом сезоне «Лада» выступала во Всероссийской хоккейной лиге и заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф уступила тульскому АКМ (3−4 в серии).

В следующем матче «Лада» сыграет на выезде против «Трактора» 12 сентября. «Амур» днем ранее встретится в гостях с омским «Авангардом».

Читайте также
Лада
5:1
1:0, 1:0, 3:1
Амур
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тарасова: Я была уверена в том, что CAS отклонит их запрос. При чем здесь американцы?
В "Реал Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья Захаряна
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь