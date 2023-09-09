«Лада» обыграла «Амур» и одержала первую победу после возвращения в КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Фисенко (6-я минута), Скотт Космачук (37), Остап Сафин (46), Трой Джозефс (48) и Николай Глухов (58). У «Амура» отличился Александр Хохлачев (47). Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег» Космачук забросил первую шайбу в КХЛ, он перешел в «Ладу» перед началом нынешнего сезона. Хохлачев, перешедший перед началом сезона из «Спартака» в «Амур», забил третий гол в третьем матче за хабаровский клуб.

«Лада» одержала первую победу после возвращения в КХЛ, ранее в нынешнем сезоне команда проиграла дома челябинскому «Трактору» (1:2), петербургскому СКА (0:3) и уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:5). Решение о включении тольяттинского клуба в состав участников чемпионата было принято на заседании совета директоров КХЛ в апреле этого года. В КХЛ «Лада» выступала в 2008—2010, 2014−2018 годах, ее лучшим результатом является выход в первый раунд Кубка Гагарина в сезоне-2008/09. В прошлом сезоне «Лада» выступала во Всероссийской хоккейной лиге и заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф уступила тульскому АКМ (3−4 в серии).