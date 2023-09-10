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16:08 (мск), источник: Sport24

Скабелка объяснил разгромное поражение «Барыса» в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал итоги матча КХЛ с «Авангардом» (1:4).

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Источник: ХК "Барыс"

«Достаточно много у нас было брака, не держалась шайба в зоне атаки, мало времени проводили там. Три первые игры были интересные, хорошие. Хорошая обстановка в команде.

Сегодняшний матч, наверное, из четырех по качеству самый не очень. А так, начало сезона. Ну, а конкретно сегодня сказалось отсутствие Скленички с Грантом. Надеюсь, они выбыли только на ближайшие пару игр, не больше», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.

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