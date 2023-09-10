Скабелка объяснил разгромное поражение «Барыса» в матче с «Авангардом»

«Достаточно много у нас было брака, не держалась шайба в зоне атаки, мало времени проводили там. Три первые игры были интересные, хорошие. Хорошая обстановка в команде.



Сегодняшний матч, наверное, из четырех по качеству самый не очень. А так, начало сезона. Ну, а конкретно сегодня сказалось отсутствие Скленички с Грантом. Надеюсь, они выбыли только на ближайшие пару игр, не больше», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.