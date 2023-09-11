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15:49 (мск), источник: МК.RU Омск

Тренер Хартли будет консультировать академию «Авангарда»

Тренер Боб Хартли будет работать в академии «Авангарда» в качестве консультанта.

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Для этого он приехал в Омск.

Портал «Sports.ru» сообщает, что в Омск для работы консультантом академии «Авангарда» приехал Боб Хартли. Сам Хартли отметил, что предстоит много работы. А в сообщении «Авангарда» говорится, что Боб Хартли в Омске будет работать консультантом с игроками и тренерами академии.

Ранее «МК в Омске» писал о том, как Боб Хартли объяснил свой отказ возглавить «Авангард».

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