Тренер Хартли будет консультировать академию «Авангарда»

Для этого он приехал в Омск.

Портал «Sports.ru» сообщает, что в Омск для работы консультантом академии «Авангарда» приехал Боб Хартли. Сам Хартли отметил, что предстоит много работы. А в сообщении «Авангарда» говорится, что Боб Хартли в Омске будет работать консультантом с игроками и тренерами академии.