Тренер Хартли будет консультировать академию «Авангарда»
Тренер Боб Хартли будет работать в академии «Авангарда» в качестве консультанта.
Тренер Боб Хартли будет работать в академии «Авангарда» в качестве консультанта.
Для этого он приехал в Омск.
Портал «Sports.ru» сообщает, что в Омск для работы консультантом академии «Авангарда» приехал Боб Хартли. Сам Хартли отметил, что предстоит много работы. А в сообщении «Авангарда» говорится, что Боб Хартли в Омске будет работать консультантом с игроками и тренерами академии.
Ранее «МК в Омске» писал о том, как Боб Хартли объяснил свой отказ возглавить «Авангард».