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10:10 (мск), источник: АиФ Уфа

«Салават Юлаев» начинает домашнюю серию 16 сезона КХЛ

Перед ним поднимут стяг в память о Родионе Амирова.

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В понедельник, 11 сентября, уфимский «Салават Юлаев» проведет первый домашний матч в Чемпионате КХЛ сезона 2023/24. Соперником будет магнитогорский «Металлург». Начало матча в 19:00 по уфимскому времени.

Перед началом поединка под своды «Уфа-Арены» будет поднят стяг с номером 27 в память об ушедшим из жизни Родионе Амирове.

Интересно, что оба соперника этого вечера уступили в стартовых матчах сезона только «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Уфимцы проиграли в основное время 1:2, а «сталевары» в овертайме — 2:3.

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