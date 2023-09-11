«Салават Юлаев» начинает домашнюю серию 16 сезона КХЛ

В понедельник, 11 сентября, уфимский «Салават Юлаев» проведет первый домашний матч в Чемпионате КХЛ сезона 2023/24. Соперником будет магнитогорский «Металлург». Начало матча в 19:00 по уфимскому времени.

Перед началом поединка под своды «Уфа-Арены» будет поднят стяг с номером 27 в память об ушедшим из жизни Родионе Амирове.