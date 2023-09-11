«Куньлунь» лидирует в чемпионате КХЛ, почему так случилось

Сентябрь — необычное время для российского хоккея: на старте сезона в лидеры выбиваются команды, которые встречают его завершение на противоположном крае турнирной таблицы. Начало этой осени не исключение: первенство удерживает «Куньлунь» — предпоследняя команда предыдущего чемпионата. Китайский клуб, играющий матчи в Мытищах, одержал четыре победы при одном поражении.

Промежуточное достижение «красных звёзд» не рекорд. Четыре года назад они выдали серию из пяти побед подряд, в основное время преодолев сопротивление «Сочи», «Авангарда», «Витязя», рижского «Динамо» и «Торпедо». Глобально успешный отрезок никак не помог «Куньлуню» — места в плей-офф ему не нашлось.

В сентябре-2022 «Ред Стар», напротив, буксовали на старте (проиграли пять из шести), но к октябрю сплотились и стали гораздо более серьёзным препятствием для соперников. «Драконы» разгромили «Барыс» (5:0), шокировали «Авангард» (4:0) и дважды на интервале в полторы недели огорчили ЦСКА.

Этим летом в «Куньлуне» решили расстаться с Грегом Айрлендом, и пост главного тренера достался Виктору Игнатьеву. Латвиец работал со своей сборной на трёх турнирах, в том числе на Олимпиаде-2022, и ассистировал Айрленду в «Ред Стар». Ещё одно фундаментальное отличие нынешнего «Куньлуня» от его предыдущих версий — способ подготовки к турниру. Впервые в истории «красные звёзды» провели полноценные тренировочные сборы.

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Сильнейший союзник «драконов» на старте — календарь. В самом первом матче китайцам достался «Спартак», который, похоже, переоценил собственные возможности после сверхуспешной предсезонки. Дальше «Куньлунь» потоптался по худшему клубу лиги — «Сочи» — и превзошёл нестабильное минское «Динамо».

ЦСКА, испытывающий на себе симптомы чемпионского похмелья и лишённый душевного спокойствия из-за дела Федотова, давил на китайцев два периода из трёх, и, будь чуть более сконцентрированным, ушёл бы победителем в основное время. Первый же серьёзный оппонент с гармонией внутри себя — «Ак Барс» — не оставил «Куньлуню» ни малейших шансов (5:1).

Впереди у «красных звёзд» — «Торпедо» и две игры с «Локомотивом». Команды придерживаются совершенно разных стилей, и встреча с ними — адекватный тест реальных способностей «Куньлуня». Вне зависимости от результатов этих игр набравшие крейсерский ход «драконы» сохраняют хорошие шансы остаться в авангарде КХЛ до конца сентября: позднее им предстоит сойтись с «Адмиралом», «Ладой» и дважды «Амуром» — все эти команды сейчас находятся не в лучшей форме.

В феврале большинство хоккеистов «Куньлуня» отправятся в длительную командировку на серию матчей сборной Китая. КХЛ учла это обстоятельство и сделала для команды восьмидневную паузу, но перед ней «красные звёзды» будут играть чаще конкурентов, и это то обстоятельство, последствия которого могут быть очень неприятными.

Прямо сейчас основное игровое преимущество «Куньлуня» — отличный голкипер. Джереми Смит отразил 40 бросков в матче со «Спартаком» и 48 — в противостоянии с ЦСКА. Но трудно быть уверенным, что так будет и дальше, если речь идёт о 34-летнем вратаре.