Хоккеист «Авангарда» потерял зуб и получил рассечение губы в матче КХЛ

Встреча прошла в понедельник в Омске и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. Буше выбыл из строя уже на 9-й секунде матча, когда получил удар клюшкой в лицо от защитника «Амура» Евгения Грачева. Канадский форвард покинул лед и не смог продолжить матч, а Грачев за свое нарушение получил 4-минутный штраф (2+2). По словам тренера, пока не известно, сможет ли Буше восстановиться к следующему матчу омичей.
«По поводу следующего матча я пока не знаю. Ему выбили зуб, также получил рассечение», — сказал Кравец на пресс-конференции, видео которой опубликовано на официальном сайте «Авангарда».
Буше в новом сезоне успел провести три матча, в которых набрал 2 очка (1 шайба и 1 результативная передача). В следующем матче «регулярки» «Авангард» 14 сентября примет в Омске владивостокский «Адмирал».