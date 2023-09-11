Хоккеист «Авангарда» потерял зуб и получил рассечение губы в матче КХЛ

Встреча прошла в понедельник в Омске и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. Буше выбыл из строя уже на 9-й секунде матча, когда получил удар клюшкой в лицо от защитника «Амура» Евгения Грачева. Канадский форвард покинул лед и не смог продолжить матч, а Грачев за свое нарушение получил 4-минутный штраф (2+2). По словам тренера, пока не известно, сможет ли Буше восстановиться к следующему матчу омичей.