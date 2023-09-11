Драматичным исходом завершился матч «Барыса» в КХЛ

«Барыс» первым вышел вперед, после шайбы Понтуса Оберга на 12-й минуте матча. Впрочем, Эрик О’Делл на 16-й минуте сравнял счет. Уже во втором периоде, на 29-й минуте Аркадий Шестаков вновь вывел астанчан вперед.

В середине третьего периода (51-я минута) Нельсон Ножье забросил третью шайбу казахстанского клуба.

Однако астанчане позволили динамовцам отыграть отставание. На 55-й минуте Уил Джордан сократил разрыв. Через две минуты он же перевел игру в овертайм.

В дополнительное время Дании Пыленков принес «Динамо» победу.