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11 сентября, источник: Vesti.kz

Драматичным исходом завершился матч «Барыса» в КХЛ

Столичный «Барыс» провел очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Андрея Скабелки сыграли в Москве против «Динамо».

Динамо
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Источник: ХК "Барыс"

«Барыс» первым вышел вперед, после шайбы Понтуса Оберга на 12-й минуте матча. Впрочем, Эрик О’Делл на 16-й минуте сравнял счет. Уже во втором периоде, на 29-й минуте Аркадий Шестаков вновь вывел астанчан вперед.

В середине третьего периода (51-я минута) Нельсон Ножье забросил третью шайбу казахстанского клуба.

Однако астанчане позволили динамовцам отыграть отставание. На 55-й минуте Уил Джордан сократил разрыв. Через две минуты он же перевел игру в овертайм.

В дополнительное время Дании Пыленков принес «Динамо» победу.

Отметим, что ранее казахстанский клуб уступил омскому «Авангарду» (1:4), новосибирский «Сибири» (0:1 по буллитам и 4:5 в овертайме), уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:3).

Динамо
4:3ОТ
1:1, 0:1, 2:1
Барыс
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