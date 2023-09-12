Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Лада
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Куньлунь РС
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
11.09
Динамо М
Барыс
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
09:30 (мск), источник: Коммерсантъ

ХК «Автомобилист» проиграл «Нефтехимику» в Нижнекамске

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в заключительном матче выездной серии в рамках чемпионата КХЛ.

Наверх

Игра прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев.

Счет открыл Булат Шафигуллин, отправив шайбу в ворота «Автомобилиста» на 8 минуте матча. Второй и третий периоды прошли без голов.

Следующий матч «Автомобилист» проведет в Екатеринбурге 14 сентября. Его соперником вновь станет «Нефтехимик».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский: «У нас не будет счастливого конца»
Песков ответил на слова Сунака о том, что Путин боится приехать на G20
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь