ХК «Автомобилист» проиграл «Нефтехимику» в Нижнекамске
Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в заключительном матче выездной серии в рамках чемпионата КХЛ.
Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в заключительном матче выездной серии в рамках чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев.
Счет открыл Булат Шафигуллин, отправив шайбу в ворота «Автомобилиста» на 8 минуте матча. Второй и третий периоды прошли без голов.
Следующий матч «Автомобилист» проведет в Екатеринбурге 14 сентября. Его соперником вновь станет «Нефтехимик».