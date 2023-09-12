ХК «Автомобилист» проиграл «Нефтехимику» в Нижнекамске

Игра прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев.



Счет открыл Булат Шафигуллин, отправив шайбу в ворота «Автомобилиста» на 8 минуте матча. Второй и третий периоды прошли без голов.



Следующий матч «Автомобилист» проведет в Екатеринбурге 14 сентября. Его соперником вновь станет «Нефтехимик».